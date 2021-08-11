Путин поручил главе МЧС вылететь в Якутию

Президент Путин поручил главе МЧС Зиничеву вылететь в Якутию для контроля тушения пожаров
В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".
В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".
На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.
На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.
По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.
По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.
МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.
Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.
Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.
Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.
Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.
Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.
Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.
Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.
Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.
Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.
Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.
Тушение лесных пожаров в Якутии.
Тушение лесных пожаров в Якутии.
В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".
На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.
По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.
МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.
Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.
Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.
Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.
Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.
Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.
Тушение лесных пожаров в Якутии.