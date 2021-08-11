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Путин поручил главе МЧС вылететь в Якутию

Путин поручил главе МЧС вылететь в Якутию - РИА Новости, 11.08.2021

Путин поручил главе МЧС вылететь в Якутию

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил министерства, сообщила... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:55

2021-08-11T15:55

2021-08-11T17:58

происшествия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил министерства, сообщила пресс-служба Кремля.Там напомнили, что подразделения ведомства сейчас заняты борьбой с пожарами в республике.Накануне глава государства дал указание увеличить численность контингента для тушения огня в регионе, а также подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших от ЧС.Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.По оперативным данным Авиалесоохраны, сейчас в республике зарегистрировали 172 природных пожара, за сутки ликвидировали 20 очагов на общей площади свыше 122 тысяч гектаров. В борьбе с огнем задействовали свыше 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники. В Якутии действует режим ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

россия

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2021

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Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии Лесные пожары в Якутии достигли жилых поселков. После пожара в селе Бясь-Кюель местные животные остались без дома и получили сильнейшие ожоги. В разрушенном селе волонтеры обнаружили пострадавших котов, собак и коров. Крупных животных накормили и напоили, а тех, кто поменьше, отвезли в ветклинику. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера. 2021-08-11T15:55 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, природные пожары в россии