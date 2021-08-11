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Вильфанд рассказал об опасном мезоциклоне на юге России
Вильфанд рассказал об опасном мезоциклоне на юге России - РИА Новости, 11.08.2021
Вильфанд рассказал об опасном мезоциклоне на юге России
Компактный циклон в течение трех дней будет определять опасную погоду на юге России, самая сложная ситуация складывается в Крыму, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:05
2021-08-11T16:14
общество
краснодарский край
российская академия наук
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
александр чернокульский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Компактный циклон в течение трех дней будет определять опасную погоду на юге России, самая сложная ситуация складывается в Крыму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Циклоническая деятельность очень развита южнее… На юге действительно формируется глубокий мезоциклон… Мезоциклон - это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией. Это не обычный циклон, который распространяет свое влияние на тысячи километров, а меньший - на сотни километров. Очень сжатый и концентрированный. Ожидается трое суток негативных последствий", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что мезоциклон распространит свое влияние на Краснодарский край, Ростовскую область, Адыгею, Черноморское побережье, но самое сильное влияние он окажет на Крым.Как в свою очередь написал на своей странице в Facebook старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, в ближайшие дни на Черном море будет ненастно."Непогоду определит очень компактный циклон по типу тропического шторма: в отличие от циклона умеренных широт у него нет разделения на теплую и холодную воздушные массы, он меньше в размерах, но дожди и ветер внутри такого вихря очень сильные", - пишет климатолог.Чернокульский отметил, что такие циклоны в англоязычной литературе получили название medicane (Mediterranean + hurricane), так как на Средиземном море они случаются чаще, чем на Черном море - раз в год. В русской научной литературе их называют или "черноморскими циклонами" или "черноморскими мезоциклонами", устоявшейся терминологии нет.
https://ria.ru/20210804/pogoda-1744261822.html
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общество, краснодарский край, российская академия наук, гидрометцентр, роман вильфанд, россия, александр чернокульский
16:05 11.08.2021 (обновлено: 16:14 11.08.2021)
 
Вильфанд рассказал об опасном мезоциклоне на юге России

Вильфанд рассказал о компактном циклоне, который будет определять опасную погоду на юге России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Компактный циклон в течение трех дней будет определять опасную погоду на юге России, самая сложная ситуация складывается в Крыму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Циклоническая деятельность очень развита южнее… На юге действительно формируется глубокий мезоциклон… Мезоциклон - это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией. Это не обычный циклон, который распространяет свое влияние на тысячи километров, а меньший - на сотни километров. Очень сжатый и концентрированный. Ожидается трое суток негативных последствий", - сказал Вильфанд.
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Он уточнил, что мезоциклон распространит свое влияние на Краснодарский край, Ростовскую область, Адыгею, Черноморское побережье, но самое сильное влияние он окажет на Крым.
"В Крыму очень сильный дождь и это уже опасное явление, это превышает пороговое значение для Крыма. Крупный ветер, град, гроза, ветер до 25 м/с. Опасное предупреждение продлено в Крыму на 12 августа", - сказал ученый.
Как в свою очередь написал на своей странице в Facebook старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, в ближайшие дни на Черном море будет ненастно.
"Непогоду определит очень компактный циклон по типу тропического шторма: в отличие от циклона умеренных широт у него нет разделения на теплую и холодную воздушные массы, он меньше в размерах, но дожди и ветер внутри такого вихря очень сильные", - пишет климатолог.
Чернокульский отметил, что такие циклоны в англоязычной литературе получили название medicane (Mediterranean + hurricane), так как на Средиземном море они случаются чаще, чем на Черном море - раз в год. В русской научной литературе их называют или "черноморскими циклонами" или "черноморскими мезоциклонами", устоявшейся терминологии нет.
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ОбществоКраснодарский крайРоссийская академия наукГидрометцентрРоман ВильфандРоссияАлександр Чернокульский
 
 
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