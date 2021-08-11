https://ria.ru/20210811/vilfand-1745355601.html

Вильфанд рассказал об опасном мезоциклоне на юге России

Вильфанд рассказал об опасном мезоциклоне на юге России - РИА Новости, 11.08.2021

Вильфанд рассказал об опасном мезоциклоне на юге России

Компактный циклон в течение трех дней будет определять опасную погоду на юге России, самая сложная ситуация складывается в Крыму, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:05

2021-08-11T16:05

2021-08-11T16:14

общество

краснодарский край

российская академия наук

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

александр чернокульский

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Компактный циклон в течение трех дней будет определять опасную погоду на юге России, самая сложная ситуация складывается в Крыму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Циклоническая деятельность очень развита южнее… На юге действительно формируется глубокий мезоциклон… Мезоциклон - это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией. Это не обычный циклон, который распространяет свое влияние на тысячи километров, а меньший - на сотни километров. Очень сжатый и концентрированный. Ожидается трое суток негативных последствий", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что мезоциклон распространит свое влияние на Краснодарский край, Ростовскую область, Адыгею, Черноморское побережье, но самое сильное влияние он окажет на Крым.Как в свою очередь написал на своей странице в Facebook старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, в ближайшие дни на Черном море будет ненастно."Непогоду определит очень компактный циклон по типу тропического шторма: в отличие от циклона умеренных широт у него нет разделения на теплую и холодную воздушные массы, он меньше в размерах, но дожди и ветер внутри такого вихря очень сильные", - пишет климатолог.Чернокульский отметил, что такие циклоны в англоязычной литературе получили название medicane (Mediterranean + hurricane), так как на Средиземном море они случаются чаще, чем на Черном море - раз в год. В русской научной литературе их называют или "черноморскими циклонами" или "черноморскими мезоциклонами", устоявшейся терминологии нет.

https://ria.ru/20210804/pogoda-1744261822.html

https://ria.ru/20210731/pogoda-1743715842.html

краснодарский край

россия

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общество, краснодарский край, российская академия наук, гидрометцентр, роман вильфанд, россия, александр чернокульский