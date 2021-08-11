https://ria.ru/20210811/ulyanovsk-1745300277.html

В Ульяновске прошла первая прямая линия с врио губернатора Алексеем Русских

В Ульяновске прошла первая прямая линия с врио губернатора Алексеем Русских - РИА Новости, 11.08.2021

В Ульяновске прошла первая прямая линия с врио губернатора Алексеем Русских

Более 5 тысяч обращений ульяновцев поступило на первую "прямую линию" с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:36

2021-08-11T10:36

2021-08-11T10:36

ульяновская область

ульяновск

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 11 авг – РИА Новости. Более 5 тысяч обращений ульяновцев поступило на первую "прямую линию" с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает пресс-служба регионального правительства."За время проведения "прямой линии" поступило порядка 2,5 тысячи вопросов. По телефону "горячей линии" зафиксировано более 1,5 тысячи звонков. Всего при подготовке и проведении "прямой линии" специалисты ЦУР обработали свыше пяти тысяч обращений ульяновцев. Алексей Русских подчеркнул, что ни одно обращение не останется без оперативного и качественного ответа", - отмечает пресс-служба.Мероприятие было организовано на базе Центра управления регионом и транслировалось в прямом эфире.В ходе "прямой линии" глава региона ответил на вопросы жителей Ульяновска, Димитровграда и большинства муниципальных образований области. В числе ключевых тем - здравоохранение, в том числе, ход вакцинации от коронавируса, дороги и общественный транспорт, газификация, водоснабжение, услуги и тарифы ЖКХ, вопросы экологии и благоустройства, сбор и утилизация ТКО, социальная защита.Свои жалобы жители региона озвучивали врио губернатора посредством видеосвязи. Они рассказали о некачественном ремонте дорог, несвоевременном сборе и утилизации ТКО, отсутствии водоснабжения, загрязненном воздухе.Русских ответил на ряд частных обращений, касающихся обеспечения техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации безбарьерной среды, установки детских и спортивных площадок.На все поступившие в ходе "прямой линии" обращения глава региона дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств с жёсткими сроками исполнения.

https://ria.ru/20210804/blagoustroystvo-1744366910.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, алексей русских