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Ульяновская область
https://ria.ru/20210811/ulyanovsk-1745300277.html
В Ульяновске прошла первая прямая линия с врио губернатора Алексеем Русских
В Ульяновске прошла первая прямая линия с врио губернатора Алексеем Русских - РИА Новости, 11.08.2021
В Ульяновске прошла первая прямая линия с врио губернатора Алексеем Русских
Более 5 тысяч обращений ульяновцев поступило на первую "прямую линию" с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:36
2021-08-11T10:36
ульяновская область
ульяновск
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 11 авг – РИА Новости. Более 5 тысяч обращений ульяновцев поступило на первую "прямую линию" с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает пресс-служба регионального правительства."За время проведения "прямой линии" поступило порядка 2,5 тысячи вопросов. По телефону "горячей линии" зафиксировано более 1,5 тысячи звонков. Всего при подготовке и проведении "прямой линии" специалисты ЦУР обработали свыше пяти тысяч обращений ульяновцев. Алексей Русских подчеркнул, что ни одно обращение не останется без оперативного и качественного ответа", - отмечает пресс-служба.Мероприятие было организовано на базе Центра управления регионом и транслировалось в прямом эфире.В ходе "прямой линии" глава региона ответил на вопросы жителей Ульяновска, Димитровграда и большинства муниципальных образований области. В числе ключевых тем - здравоохранение, в том числе, ход вакцинации от коронавируса, дороги и общественный транспорт, газификация, водоснабжение, услуги и тарифы ЖКХ, вопросы экологии и благоустройства, сбор и утилизация ТКО, социальная защита.Свои жалобы жители региона озвучивали врио губернатора посредством видеосвязи. Они рассказали о некачественном ремонте дорог, несвоевременном сборе и утилизации ТКО, отсутствии водоснабжения, загрязненном воздухе.Русских ответил на ряд частных обращений, касающихся обеспечения техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации безбарьерной среды, установки детских и спортивных площадок.На все поступившие в ходе "прямой линии" обращения глава региона дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств с жёсткими сроками исполнения.
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ульяновск, алексей русских
10:36 11.08.2021
 

В Ульяновске прошла первая прямая линия с врио губернатора Алексеем Русских

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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УЛЬЯНОВСК, 11 авг – РИА Новости. Более 5 тысяч обращений ульяновцев поступило на первую "прямую линию" с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"За время проведения "прямой линии" поступило порядка 2,5 тысячи вопросов. По телефону "горячей линии" зафиксировано более 1,5 тысячи звонков. Всего при подготовке и проведении "прямой линии" специалисты ЦУР обработали свыше пяти тысяч обращений ульяновцев. Алексей Русских подчеркнул, что ни одно обращение не останется без оперативного и качественного ответа", - отмечает пресс-служба.
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Мероприятие было организовано на базе Центра управления регионом и транслировалось в прямом эфире.
В ходе "прямой линии" глава региона ответил на вопросы жителей Ульяновска, Димитровграда и большинства муниципальных образований области. В числе ключевых тем - здравоохранение, в том числе, ход вакцинации от коронавируса, дороги и общественный транспорт, газификация, водоснабжение, услуги и тарифы ЖКХ, вопросы экологии и благоустройства, сбор и утилизация ТКО, социальная защита.
Свои жалобы жители региона озвучивали врио губернатора посредством видеосвязи. Они рассказали о некачественном ремонте дорог, несвоевременном сборе и утилизации ТКО, отсутствии водоснабжения, загрязненном воздухе.
Русских ответил на ряд частных обращений, касающихся обеспечения техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации безбарьерной среды, установки детских и спортивных площадок.
На все поступившие в ходе "прямой линии" обращения глава региона дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств с жёсткими сроками исполнения.
 
Ульяновская областьУльяновскАлексей Русских
 
 
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