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Тунис готовится к возобновлению авиасообщения с Россией

Тунис готовится к возобновлению авиасообщения с Россией - РИА Новости, 11.08.2021

Тунис готовится к возобновлению авиасообщения с Россией

По словам чрезвычайного и полномочного посла Туниса в России Тарака бен Салема, страны договорились о возобновлении авиасообщения на взаимной основе, пишет... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:02

2021-08-11T14:02

2021-08-11T14:02

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. По словам чрезвычайного и полномочного посла Туниса в России Тарака бен Салема, страны договорились о возобновлении авиасообщения на взаимной основе, пишет АТОР."Фактически сейчас мы ждем лишь очередного решения российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который даст зеленый свет регулярным и, надеемся, чартерным рейсам в Тунис", — сообщил посол.Он добавил, что в случае полноценного открытия страна готова обеспечить конкурентоспособные цены по сравнению с другими массовыми пляжными направлениями, которые доступны россиянам.На данный момент политики договорились назначить на полеты в Тунис авиакомпанию Red Wings. Вторым перевозчиком может стать "Аэрофлот". По принципу взаимности с тунисской стороны в Россию будут летать Tunisair и Nouvelair.Уточняется, что при разрешении оперштаба наши соотечественники смогут добираться в аэропорты Энфида-Хаммамет и Монастир, а также на остров Джерба из Москвы (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.

https://ria.ru/20210811/egipet-1745300103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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