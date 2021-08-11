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Тунис готовится к возобновлению авиасообщения с Россией
Тунис готовится к возобновлению авиасообщения с Россией - РИА Новости, 11.08.2021
Тунис готовится к возобновлению авиасообщения с Россией
По словам чрезвычайного и полномочного посла Туниса в России Тарака бен Салема, страны договорились о возобновлении авиасообщения на взаимной основе, пишет... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:02
2021-08-11T14:02
2021-08-11T14:02
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. По словам чрезвычайного и полномочного посла Туниса в России Тарака бен Салема, страны договорились о возобновлении авиасообщения на взаимной основе, пишет АТОР."Фактически сейчас мы ждем лишь очередного решения российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который даст зеленый свет регулярным и, надеемся, чартерным рейсам в Тунис", — сообщил посол.Он добавил, что в случае полноценного открытия страна готова обеспечить конкурентоспособные цены по сравнению с другими массовыми пляжными направлениями, которые доступны россиянам.На данный момент политики договорились назначить на полеты в Тунис авиакомпанию Red Wings. Вторым перевозчиком может стать "Аэрофлот". По принципу взаимности с тунисской стороны в Россию будут летать Tunisair и Nouvelair.Уточняется, что при разрешении оперштаба наши соотечественники смогут добираться в аэропорты Энфида-Хаммамет и Монастир, а также на остров Джерба из Москвы (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.
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red wings airlines, тунис (страна), аэрофлот, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, санкт-петербург, москва, туристы, куда можно лететь
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
По словам чрезвычайного и полномочного посла Туниса в России Тарака бен Салема, страны договорились о возобновлении авиасообщения на взаимной основе, пишет
АТОР.
"Фактически сейчас мы ждем лишь очередного решения российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который даст зеленый свет регулярным и, надеемся, чартерным рейсам в Тунис", — сообщил посол.
Он добавил, что в случае полноценного открытия страна готова обеспечить конкурентоспособные цены по сравнению с другими массовыми пляжными направлениями, которые доступны россиянам.
На данный момент политики договорились назначить на полеты в Тунис авиакомпанию Red Wings. Вторым перевозчиком может стать "Аэрофлот". По принципу взаимности с тунисской стороны в Россию будут летать Tunisair и Nouvelair.
Уточняется, что при разрешении оперштаба наши соотечественники смогут добираться в аэропорты Энфида-Хаммамет и Монастир, а также на остров Джерба из Москвы (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.