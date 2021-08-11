https://ria.ru/20210811/slova-1745390197.html

Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о "божественности власти"

Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о "божественности власти" - РИА Новости, 11.08.2021

Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о "божественности власти"

Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов завил, что его слова о власти вырвали из контекста. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:28

2021-08-11T19:28

2021-08-11T20:25

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов завил, что его слова о власти вырвали из контекста.Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат Государственного собрания Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в республике заявил, что власть от бога и перед ее представителями надо кланяться.По его словам, его позиция по отношению к власти "давно и хорошо известна в Марий Эл и за пределами республики", и она заключается в том, что "носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ"."К сожалению, оппозиционные партии, кроме скандалов, ничего пока предложить не могут. И этот ролик — очередное доказательство того, что оппоненты пытаются посеять раздор среди нас", — отметил Кожанов.Кожанов является депутатом Госсобрания Марий Эл седьмого созыва, был депутатом Госсобрания республики третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. Являлся секретарем фракции ЛДПР в собрании шестого созыва. Однако позже, по сообщениям СМИ, вышел из партии.Ранее он выдвинулся в депутаты Госдумы по Марийскому одномандатному избирательному округу № 22 в качестве самовыдвиженца.В ЛДПР, комментируя заявления Кожанова, также подчеркнули, что он вышел из партии в 2019 году.

https://ria.ru/20210811/ldpr-1745382462.html

https://ria.ru/20210811/zhirinovskiy-1745316269.html

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политика, госдума рф, лдпр, республика марий эл, россия