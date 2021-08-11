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Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о "божественности власти"
Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о "божественности власти" - РИА Новости, 11.08.2021
Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о "божественности власти"
Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов завил, что его слова о власти вырвали из контекста. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:28
2021-08-11T20:25
политика
госдума рф
лдпр
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов завил, что его слова о власти вырвали из контекста.Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат Государственного собрания Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в республике заявил, что власть от бога и перед ее представителями надо кланяться.По его словам, его позиция по отношению к власти "давно и хорошо известна в Марий Эл и за пределами республики", и она заключается в том, что "носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ"."К сожалению, оппозиционные партии, кроме скандалов, ничего пока предложить не могут. И этот ролик — очередное доказательство того, что оппоненты пытаются посеять раздор среди нас", — отметил Кожанов.Кожанов является депутатом Госсобрания Марий Эл седьмого созыва, был депутатом Госсобрания республики третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. Являлся секретарем фракции ЛДПР в собрании шестого созыва. Однако позже, по сообщениям СМИ, вышел из партии.Ранее он выдвинулся в депутаты Госдумы по Марийскому одномандатному избирательному округу № 22 в качестве самовыдвиженца.В ЛДПР, комментируя заявления Кожанова, также подчеркнули, что он вышел из партии в 2019 году.
https://ria.ru/20210811/ldpr-1745382462.html
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политика, госдума рф, лдпр, республика марий эл, россия
19:28 11.08.2021 (обновлено: 20:25 11.08.2021)
 
Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о "божественности власти"

Депутат из Марий Эл Кожанов: высказывания о якобы "божественности власти" вырваны из контекста

© Фото : Депутат Владимир Кожанов/ВКонтактеДепутат госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов
Депутат госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Депутат Владимир Кожанов/ВКонтакте
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов завил, что его слова о власти вырвали из контекста.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат Государственного собрания Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в республике заявил, что власть от бога и перед ее представителями надо кланяться.

"Этот ролик — нарезка вырванных из контекста высказываний. Был доверительный разговор в узком кругу, на встрече с представителями ветеранских организаций. Поскольку я внепартийный депутат, был задан вопрос о взаимодействии с властью. Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли. Только вряд ли автор записи предоставит оригинал, не для того снималось", — написал Кожанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, его позиция по отношению к власти "давно и хорошо известна в Марий Эл и за пределами республики", и она заключается в том, что "носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ".
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"К сожалению, оппозиционные партии, кроме скандалов, ничего пока предложить не могут. И этот ролик — очередное доказательство того, что оппоненты пытаются посеять раздор среди нас", — отметил Кожанов.
Кожанов является депутатом Госсобрания Марий Эл седьмого созыва, был депутатом Госсобрания республики третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. Являлся секретарем фракции ЛДПР в собрании шестого созыва. Однако позже, по сообщениям СМИ, вышел из партии.
Ранее он выдвинулся в депутаты Госдумы по Марийскому одномандатному избирательному округу № 22 в качестве самовыдвиженца.
В ЛДПР, комментируя заявления Кожанова, также подчеркнули, что он вышел из партии в 2019 году.
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ПолитикаГосдума РФЛДПРРеспублика Марий ЭлРоссия
 
 
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