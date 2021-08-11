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Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России

Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России - РИА Новости, 11.08.2021

Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России

Никому нельзя позволять посягать на символы России, среди которых - первые космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, заявил министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T00:42

2021-08-11T00:42

2021-08-11T00:42

общество

сергей шойгу

юрий гагарин (космонавт)

валентина терешкова

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Никому нельзя позволять посягать на символы России, среди которых - первые космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."У каждой страны должны быть свои символы… У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, и Вознесенский…" - сказал он на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Но вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть… Там уже начали - и последний год, по-моему, и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это… Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20210521/mask-1733261152.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, юрий гагарин (космонавт), валентина терешкова, россия