https://ria.ru/20210811/shoygu-1745381216.html
Шойгу обсудил с главой Пентагона итоги консультаций по стратстабильности
Шойгу обсудил с главой Пентагона итоги консультаций по стратстабильности - РИА Новости, 11.08.2021
Шойгу обсудил с главой Пентагона итоги консультаций по стратстабильности
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил в среду по телефону с коллегой из США Ллойдом Остином итоги двусторонних консультаций по стратегической... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:26
2021-08-11T18:26
2021-08-11T19:02
в мире
сша
сергей шойгу
ллойд остин
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил в среду по телефону с коллегой из США Ллойдом Остином итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности", - сказали в ведомстве.Целью телефонных переговоров глав министерств обороны РФ и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина была поддержка усилий по обеспечению прозрачности и снижению рисков после возобновления диалога по стратегической стабильности, заявил Пентагон."Сегодня министр обороны Ллойд Остин поговорил по телефону с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Целью звонка была поддержка открытости и усилий по снижению рисков вслед за возобновлением 28 июля в Женеве диалога РФ-США по стратегической стабильности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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в мире, сша, сергей шойгу, ллойд остин, россия
18:26 11.08.2021 (обновлено: 19:02 11.08.2021)
Шойгу обсудил с главой Пентагона итоги консультаций по стратстабильности
Министр обороны Шойгу обсудил с главой Пентагона итоги консультаций по стратстабильности