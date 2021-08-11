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YouTube заблокировал сенатора США из-за видео о неэффективности масок
YouTube заблокировал сенатора США из-за видео о неэффективности масок - РИА Новости, 11.08.2021
YouTube заблокировал сенатора США из-за видео о неэффективности масок
YouTube на неделю лишил американского сенатора от штата Кентукки республиканца Рэнда Пола возможности делать публикации из-за видео, в котором оспаривается... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:00
2021-08-11T14:00
2021-08-11T14:01
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. YouTube на неделю лишил американского сенатора от штата Кентукки республиканца Рэнда Пола возможности делать публикации из-за видео, в котором оспаривается эффективность ношения тканевых масок для сдерживания распространения коронавируса."Знак почета… левые болваны из YouTube банят меня на семь дней за видео, которое цитирует две рецензированные статьи, где говорится, что тканевые маски не работают", - написал сенатор в Twitter и предложил посмотреть видео на другом сайте.Как сообщает газета New York Times, по словам представителя YouTube, заявления сенатора в ролике нарушили политику компании в отношении дезинформации относительно коронавируса.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, технологии, twitter, кентукки, youtube, рэнд пол, коронавирус covid-19
14:00 11.08.2021 (обновлено: 14:01 11.08.2021)
YouTube заблокировал сенатора США из-за видео о неэффективности масок
YouTube заблокировал на 7 дней сенатора США из-за видео о неэффективности масок