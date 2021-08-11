https://ria.ru/20210811/rek-1745297033.html

РЕК объявил о сборе средств для жителей греческого острова Закинф

РЕК объявил о сборе средств для жителей греческого острова Закинф - РИА Новости, 11.08.2021

РЕК объявил о сборе средств для жителей греческого острова Закинф

Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил о начале акции по сбору пожертвований для жителей греческого острова Закинф, пострадавшего от бушующих в стране... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:18

2021-08-11T10:18

2021-08-11T10:36

религия

европа

греция

москва

российский еврейский конгресс

юрий каннер

кириакос мицотакис

религия

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил о начале акции по сбору пожертвований для жителей греческого острова Закинф, пострадавшего от бушующих в стране стихийных пожаров, сообщила пресс-служба РЕК во вторник."Мы выражаем сочувствие и солидарность всем пострадавшим от стихийного бедствия, но по поводу жителей острова Закинф у нас должно быть особое отношение и особые обязательства. Говоря простым языком, мы им должны. Сегодня у жителей острова беда. Пострадали в той или иной мере почти все из них. Считаю, это как раз тот момент, когда теперь уже мы, все вместе, можем отплатить им за добро и мужество", - цитирует пресс-служба слова президента РЕК Юрия Каннера, выразившего надежду, что члены еврейской общины примут участие в этом благородном деле.Каннер напомнил, что Закинф называют "островом Праведников": это единственное территориальное образование оккупированной нацистами Европы, где в годы Холокоста не погиб ни один еврей. В декабре 1943 года командир немецкого гарнизона вызвал к себе мэра острова Лукасу Карреру и приказал предоставить ему список местных евреев с именами и адресами. Мэр попросил время, встретился с митрополитом Димитриу Хризостому и через три дня они подали требуемый список. Он состоял из всего двух имен – мэра и митрополита."Все евреи острова были надежно спрятаны среди местных жителей, и ни один из христиан Закинфа не выдал никого из прятавшихся или прятавших. Мэр и митрополит чудом избежали расстрела, им после войны было присвоено звание Праведников народов мира, но этого звания по праву заслужили все тогдашние обитатели Закинфа. Они вместе спасли всех своих евреев. Такого примера больше нет в истории Холокоста", - напомнил Каннер.По словам пресс-службы, РЕК находится сейчас в постоянном контакте с греческой еврейской общиной. В ближайшее время РЕК опубликует специальный счет этой общины, на который можно будет перевести благотворительное пожертвование и помочь Закинфу.В 2017 году РЕК провел в Москве совместно с посольством Греции мемориальный вечер, посвященный Праведникам народов мира с острова Закинф. Это событие стало продолжением международного проекта РЕК "Праведники народов мира".В Греции из-за рекордной жары бушуют природные пожары, за неделю их произошло более 500. Правительство Греции выделит до 150 тысяч евро помощи владельцам домов, сгоревших в пожарах, часть суммы будет выделена немедленно, сообщил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совете министров.

https://ria.ru/20210726/eek-1742904593.html

https://ria.ru/20210809/khasidy-1745086960.html

https://ria.ru/20210805/situatsiya-1744450510.html

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европа, греция, москва, российский еврейский конгресс, юрий каннер, кириакос мицотакис, религия