Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/reaktsiya-1745398869.html
Грузинский политик оценила реакцию американских "хозяев" на письмо Путину
Грузинский политик оценила реакцию американских "хозяев" на письмо Путину - РИА Новости, 11.08.2021
Грузинский политик оценила реакцию американских "хозяев" на письмо Путину
Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, ранее написавшая открытое письмо президенту России Владимиру Путину, посетовала на... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:34
2021-08-11T21:52
в мире
грузия
сша
владимир путин
михаил саакашвили
единое национальное движение
россия
ирма инашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744254276_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_cfd35561d34f08ebd69b762cbe19a8b3.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, ранее написавшая открытое письмо президенту России Владимиру Путину, посетовала на стремление Тбилиси подчиняться Вашингтону.Соответствующее заявление политик разместила в фейсбуке."Открытое обращение к президенту России американские "хозяева" Грузии воспринимают как открытый вызов, за которым обязательно должно последовать наказание", — говорится в публикации.По мнению Инашвили, на предстоящих выборах власти страны по указке США попытаются сфальсифицировать результаты в свою пользу.Она также посетовала, что Тбилиси не стремится наладить отношения с Москвой."Если вдруг появится прогресс — например, в сфере туризма, то чтобы аннулировать достигнутый прогресс, с кем-то что-то непременно случится", — допустила политик.Представители партии "Альянс патриотов Грузии" ранее обратились к Путину с просьбой посодействовать улучшению грузино-российских отношений. Сама Инашвили считает правящую партию "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения между Москвой и Тбилиси."Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Россией. Ее представители уже неоднократно посещали Москву и проводили встречи с российскими коллегами.
https://ria.ru/20210719/gruziya-1741894272.html
https://ria.ru/20210805/kobakhidze-1744592984.html
https://ria.ru/20210805/gruziya-1744520807.html
грузия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744254276_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_5424a087a8d5ec5b79aa2a87038aac4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, сша, владимир путин, михаил саакашвили, единое национальное движение, россия, ирма инашвили
20:34 11.08.2021 (обновлено: 21:52 11.08.2021)
 
Грузинский политик оценила реакцию американских "хозяев" на письмо Путину

Лидер "Альянса патриотов Грузии" Инашвили: американские "хозяева" считают письмо Путину вызовом

© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили
Лидер оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Ирма Инашвили - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, ранее написавшая открытое письмо президенту России Владимиру Путину, посетовала на стремление Тбилиси подчиняться Вашингтону.
Соответствующее заявление политик разместила в фейсбуке.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 16:27
Президент Грузии заявила о неизбежности европейского будущего для страны
"Открытое обращение к президенту России американские "хозяева" Грузии воспринимают как открытый вызов, за которым обязательно должно последовать наказание", — говорится в публикации.
По мнению Инашвили, на предстоящих выборах власти страны по указке США попытаются сфальсифицировать результаты в свою пользу.
Она также посетовала, что Тбилиси не стремится наладить отношения с Москвой.
"Если вдруг появится прогресс — например, в сфере туризма, то чтобы аннулировать достигнутый прогресс, с кем-то что-то непременно случится", — допустила политик.
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 22:16
Глава "Грузинской мечты" выступил против дипотношений с Россией
Представители партии "Альянс патриотов Грузии" ранее обратились к Путину с просьбой посодействовать улучшению грузино-российских отношений. Сама Инашвили считает правящую партию "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения между Москвой и Тбилиси.
"Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Россией. Ее представители уже неоднократно посещали Москву и проводили встречи с российскими коллегами.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 15:38
Россия готова к восстановлению отношений с Грузией, заявили в МИД
 
В миреГрузияСШАВладимир ПутинМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеРоссияИрма Инашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния