https://ria.ru/20210811/reaktsiya-1745398869.html

Грузинский политик оценила реакцию американских "хозяев" на письмо Путину

Грузинский политик оценила реакцию американских "хозяев" на письмо Путину - РИА Новости, 11.08.2021

Грузинский политик оценила реакцию американских "хозяев" на письмо Путину

Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, ранее написавшая открытое письмо президенту России Владимиру Путину, посетовала на... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T20:34

2021-08-11T20:34

2021-08-11T21:52

в мире

грузия

сша

владимир путин

михаил саакашвили

единое национальное движение

россия

ирма инашвили

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, ранее написавшая открытое письмо президенту России Владимиру Путину, посетовала на стремление Тбилиси подчиняться Вашингтону.Соответствующее заявление политик разместила в фейсбуке."Открытое обращение к президенту России американские "хозяева" Грузии воспринимают как открытый вызов, за которым обязательно должно последовать наказание", — говорится в публикации.По мнению Инашвили, на предстоящих выборах власти страны по указке США попытаются сфальсифицировать результаты в свою пользу.Она также посетовала, что Тбилиси не стремится наладить отношения с Москвой."Если вдруг появится прогресс — например, в сфере туризма, то чтобы аннулировать достигнутый прогресс, с кем-то что-то непременно случится", — допустила политик.Представители партии "Альянс патриотов Грузии" ранее обратились к Путину с просьбой посодействовать улучшению грузино-российских отношений. Сама Инашвили считает правящую партию "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения между Москвой и Тбилиси."Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Россией. Ее представители уже неоднократно посещали Москву и проводили встречи с российскими коллегами.

https://ria.ru/20210719/gruziya-1741894272.html

https://ria.ru/20210805/kobakhidze-1744592984.html

https://ria.ru/20210805/gruziya-1744520807.html

грузия

сша

россия

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в мире, грузия, сша, владимир путин, михаил саакашвили, единое национальное движение, россия, ирма инашвили