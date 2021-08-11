20:34 11.08.2021 (обновлено: 21:52 11.08.2021)
Грузинский политик оценила реакцию американских "хозяев" на письмо Путину
Лидер "Альянса патриотов Грузии" Инашвили: американские "хозяева" считают письмо Путину вызовом
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили
© Sputnik / Владимир Умикашвили
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, ранее написавшая открытое письмо президенту России Владимиру Путину, посетовала на стремление Тбилиси подчиняться Вашингтону.
Соответствующее заявление политик разместила в фейсбуке.
"Открытое обращение к президенту России американские "хозяева" Грузии воспринимают как открытый вызов, за которым обязательно должно последовать наказание", — говорится в публикации.
По мнению Инашвили, на предстоящих выборах власти страны по указке США попытаются сфальсифицировать результаты в свою пользу.
Она также посетовала, что Тбилиси не стремится наладить отношения с Москвой.
"Если вдруг появится прогресс — например, в сфере туризма, то чтобы аннулировать достигнутый прогресс, с кем-то что-то непременно случится", — допустила политик.
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Представители партии "Альянс патриотов Грузии" ранее обратились к Путину с просьбой посодействовать улучшению грузино-российских отношений. Сама Инашвили считает правящую партию "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения между Москвой и Тбилиси.
"Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Россией. Ее представители уже неоднократно посещали Москву и проводили встречи с российскими коллегами.