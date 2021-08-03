https://ria.ru/20210803/prosba-1744135967.html

Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась с просьбой к Путину

Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась с просьбой к Путину - РИА Новости, 03.08.2021

Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась с просьбой к Путину

Лидеры и сторонники оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помочь улучшить грузино-российские... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:24

2021-08-03T12:24

2021-08-03T15:10

в мире

грузия

москва

владимир путин

совет федерации рф

единое национальное движение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742764503_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_9028fffcb126c9aad5b5d822ca65b2f0.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — РИА Новости. Лидеры и сторонники оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помочь улучшить грузино-российские отношения. Об этом в своем Facebook сообщила лидер партии Ирма Инашвили. Всего послание подписали 42 человека."Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и администрации президента России. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа-, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", — сказано в письме.Как подчеркнула Инашвили на своей странице в соцсети, напряжение в отношениях между двумя странами создали правящая партия "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Именно их действия привели к тому, что в Грузии проходят "бесконечные" учения НАТО, которые становятся вызовом для России.По словам лидера "Альянса патриотов Грузии", она и ее соратники встречались с российскими депутатами."Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны по инициативе Тбилиси после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20210801/ucheniya-1743882048.html

https://ria.ru/20210719/gruziya-1741894272.html

https://ria.ru/20210722/gruziya-1742324305.html

грузия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, москва, владимир путин, совет федерации рф, единое национальное движение, россия