12:24 03.08.2021 (обновлено: 15:10 03.08.2021)
Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась с просьбой к Путину
Партия "Альянс патриотов Грузии" попросила Путина о содействии в урегулировании отношений с Россией
ТБИЛИСИ, 3 авг — РИА Новости. Лидеры и сторонники оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помочь улучшить грузино-российские отношения.
Об этом в своем Facebook сообщила лидер партии Ирма Инашвили. Всего послание подписали 42 человека.
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"Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и администрации президента России. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа-, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", — сказано в письме.
Как подчеркнула Инашвили на своей странице в соцсети, напряжение в отношениях между двумя странами создали правящая партия "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Именно их действия привели к тому, что в Грузии проходят "бесконечные" учения НАТО, которые становятся вызовом для России.
По словам лидера "Альянса патриотов Грузии", она и ее соратники встречались с российскими депутатами.
"Эти встречи не раз разрядили напряженную обстановку и, я не знаю, возможно, даже спасли нас от войны. "Грузинская мечта" сделала все, чтобы эти встречи и этот диалог прекратились и были заморожены. <...> Мы публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык", — заключила Инашвили.
"Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны по инициативе Тбилиси после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.