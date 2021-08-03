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Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась с просьбой к Путину
Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась с просьбой к Путину - РИА Новости, 03.08.2021
Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась с просьбой к Путину
Лидеры и сторонники оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помочь улучшить грузино-российские... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:24
2021-08-03T15:10
в мире
грузия
москва
владимир путин
совет федерации рф
единое национальное движение
россия
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ТБИЛИСИ, 3 авг — РИА Новости. Лидеры и сторонники оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помочь улучшить грузино-российские отношения. Об этом в своем Facebook сообщила лидер партии Ирма Инашвили. Всего послание подписали 42 человека."Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и администрации президента России. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа-, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", — сказано в письме.Как подчеркнула Инашвили на своей странице в соцсети, напряжение в отношениях между двумя странами создали правящая партия "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Именно их действия привели к тому, что в Грузии проходят "бесконечные" учения НАТО, которые становятся вызовом для России.По словам лидера "Альянса патриотов Грузии", она и ее соратники встречались с российскими депутатами."Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны по инициативе Тбилиси после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
https://ria.ru/20210801/ucheniya-1743882048.html
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в мире, грузия, москва, владимир путин, совет федерации рф, единое национальное движение, россия
12:24 03.08.2021 (обновлено: 15:10 03.08.2021)
 
Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась с просьбой к Путину

Партия "Альянс патриотов Грузии" попросила Путина о содействии в урегулировании отношений с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТБИЛИСИ, 3 авг — РИА Новости. Лидеры и сторонники оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помочь улучшить грузино-российские отношения.
Об этом в своем Facebook сообщила лидер партии Ирма Инашвили. Всего послание подписали 42 человека.
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"Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и администрации президента России. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа-, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", — сказано в письме.
Как подчеркнула Инашвили на своей странице в соцсети, напряжение в отношениях между двумя странами создали правящая партия "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Именно их действия привели к тому, что в Грузии проходят "бесконечные" учения НАТО, которые становятся вызовом для России.
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По словам лидера "Альянса патриотов Грузии", она и ее соратники встречались с российскими депутатами.

"Эти встречи не раз разрядили напряженную обстановку и, я не знаю, возможно, даже спасли нас от войны. "Грузинская мечта" сделала все, чтобы эти встречи и этот диалог прекратились и были заморожены. <...> Мы публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык", — заключила Инашвили.

"Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами.
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В миреГрузияМоскваВладимир ПутинСовет Федерации РФЕдиное национальное движениеРоссия
 
 
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