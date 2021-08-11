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Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее

Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее - РИА Новости, 11.08.2021

Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее

Площадь пятна от разлива нефтепродуктов в Черном море оказалась в сотни тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. Об этом рассказали российские ученые после... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:31

2021-08-11T10:31

2021-08-11T13:09

происшествия

новороссийск

российская академия наук

институт космических исследований

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Площадь пятна от разлива нефтепродуктов в Черном море оказалась в сотни тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. Об этом рассказали российские ученые после анализа спутниковых снимков.Инцидент произошел вблизи Новороссийска 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум, отвечавший за процесс, заявил, что в воду попало порядка 12 кубометров, а площадь утечки составила 200 квадратных метров.Однако на следующий день спутник Sentinel-1 сделал снимок, согласно анализу которого выяснилось, что площадь пятна была 80 квадратных километров.В сообщении ученых говорится, что они продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных.

новороссийск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новороссийск, российская академия наук, институт космических исследований