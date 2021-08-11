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Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее
Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее - РИА Новости, 11.08.2021
Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее
Площадь пятна от разлива нефтепродуктов в Черном море оказалась в сотни тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. Об этом рассказали российские ученые после... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:31
2021-08-11T13:09
происшествия
новороссийск
российская академия наук
институт космических исследований
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Площадь пятна от разлива нефтепродуктов в Черном море оказалась в сотни тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. Об этом рассказали российские ученые после анализа спутниковых снимков.Инцидент произошел вблизи Новороссийска 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум, отвечавший за процесс, заявил, что в воду попало порядка 12 кубометров, а площадь утечки составила 200 квадратных метров.Однако на следующий день спутник Sentinel-1 сделал снимок, согласно анализу которого выяснилось, что площадь пятна была 80 квадратных километров.В сообщении ученых говорится, что они продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных.
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происшествия, новороссийск, российская академия наук, институт космических исследований
10:31 11.08.2021 (обновлено: 13:09 11.08.2021)
 
Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее

РАН: площадь разлива нефти у Новороссийска в Черном море оказалась в 400 тысяч раз масштабнее

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРазлив нефти
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Площадь пятна от разлива нефтепродуктов в Черном море оказалась в сотни тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. Об этом рассказали российские ученые после анализа спутниковых снимков.

"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", — говорится в публикации на сайте Института космических исследований РАН.

Инцидент произошел вблизи Новороссийска 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум, отвечавший за процесс, заявил, что в воду попало порядка 12 кубометров, а площадь утечки составила 200 квадратных метров.
Однако на следующий день спутник Sentinel-1 сделал снимок, согласно анализу которого выяснилось, что площадь пятна была 80 квадратных километров.
В сообщении ученых говорится, что они продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных.
 
ПроисшествияНовороссийскРоссийская академия наукИнститут космических исследований
 
 
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