https://ria.ru/20210811/protest-1745299708.html

В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму

В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму - РИА Новости, 11.08.2021

В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму

После выборов в Госдуму Запад попытается организовать в России незаконные массовые акции протеста и различные провокации, не исключает первый зампред комитета... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:33

2021-08-11T10:33

2021-08-11T10:33

политика

москва

совет федерации рф

выборы в государственную думу

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. После выборов в Госдуму Запад попытается организовать в России незаконные массовые акции протеста и различные провокации, не исключает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Нет никаких сомнений, что отказ от наблюдательной миссии ОБСЕ был спланирован заранее и нужен Западу как предлог для непризнания голосования на выборах в Госдуму. Есть основания полагать, что Запад может использовать это непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестов и различных провокаций в России", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

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политика, москва, совет федерации рф, выборы в государственную думу, владимир джабаров, россия