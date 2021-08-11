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В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму
В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму - РИА Новости, 11.08.2021
В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму
После выборов в Госдуму Запад попытается организовать в России незаконные массовые акции протеста и различные провокации, не исключает первый зампред комитета... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:33
2021-08-11T10:33
2021-08-11T10:33
политика
москва
совет федерации рф
выборы в государственную думу
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. После выборов в Госдуму Запад попытается организовать в России незаконные массовые акции протеста и различные провокации, не исключает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Нет никаких сомнений, что отказ от наблюдательной миссии ОБСЕ был спланирован заранее и нужен Западу как предлог для непризнания голосования на выборах в Госдуму. Есть основания полагать, что Запад может использовать это непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестов и различных провокаций в России", - заявил он на пресс-конференции в Москве.
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политика, москва, совет федерации рф, выборы в государственную думу, владимир джабаров, россия
В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму
Сенатор Джабаров: после выборов в Госдуму Запад попытается организовать в России акции протеста