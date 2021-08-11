https://ria.ru/20210811/primakov-1745363391.html

Примаков призвал Казахстан принять меры против националистов

Примаков призвал Казахстан принять меры против националистов - РИА Новости, 11.08.2021

Примаков призвал Казахстан принять меры против националистов

Москва не слышит осуждения со стороны властей Казахстана действий местных националистов, напротив, Россию призывают "понять сложные обстоятельства", в которых... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:44

2021-08-11T16:44

2021-08-11T16:44

в мире

казахстан

киргизия

москва

евгений примаков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710319_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_985ef3954034b9723b18799aae6899bd.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва не слышит осуждения со стороны властей Казахстана действий местных националистов, напротив, Россию призывают "понять сложные обстоятельства", в которых находится правительство, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.Ранее сообщалось, что националисты в Казахстане начали устраивать рейды по магазинам и проверять, переведены ли этикетки на товарах на казахский и общаются ли продавцы с посетителями на казахском языке. Подобные патрули проходят уже во всех крупных городах страны. В июле в одном из своих роликов националисты заставляли русскую жительницу извиняться за то, что она сказала, что город Актау в советское время был построен русскими."Если кто-то полагает, что вот де, в Киргизии есть кое-где порой кое-какие бытовые будто бы проблемы у русскоязычных, а вот в Казахстане-то дело обстоит совершенно иначе, тот "кто-то" просто повторит то, что официально утверждено в Казахстане: строят государственную казахстанскую нацию, никаких у русских проблем нет. Так вот есть", - сообщил он в своем Telegram-канале."И в Казахстане, который многовекторно лавирует и очень болезненно относится к заявлениям некоторых российских политиков про общую нашу историю, в Казахстане, где с опаской государство относится к своим нацикам, которых много, и старается лишний раз нациков не раздражать, в Казахстане такого опасливого и бережливого отношения к русским нет. Всенациональный крик боли раздаётся, если вдруг кто-то в России, даже не официальный, посмеет напомнить про истоки современной казахстанской государственности, а не про легенду о "Золотой Орде", - и мы тут в России очно, гласно Казахстану сочувствуем. Но разве мы слышим хоть иногда явное, очное, прямое осуждение местных нациков со стороны казахстанского государства?" - задается вопросом Примаков.С многовекторным Казахстаном у России тоже очень непростые и бережные отношения, отметил Примаков, "кто же захочет внезапно в такой вот стеклянной комнате бросаться камнями"."Неужели это сами казахские нацики? А мы точно услышим официальную позицию казахстанских властей?" - уточнил он.Как подчеркнул Примаков, для него вне вопросов остается история с киргизскими квотами, поездками в Россию и так далее – "всё что находится в компетенции агентства - вещь универсальная"."И будет применено всюду, в том числе и в Казахстане, в том числе и при распределении квот на высшее образование среди некоторых талантливых детей из числа высокопоставленных сотрудников руководства республики. Просто чтобы простимулировать реакцию на подобные ни разу не бытовые нападения - а нападения на очевидной этнической, национальной и русофобской почве. А если не будет реакции - то молчание будет оглушительным и очень понятным для российского общественного мнения. И, кстати, для русского казахстанского сообщества тоже", - подытожил он."Потому что дружить это хорошо, но это чувство взаимное, и для рукопожатия нужны две руки", - подчеркнул Примаков.

https://ria.ru/20210811/dzhabarov-1745351990.html

https://ria.ru/20210811/kosachev-1745345749.html

казахстан

киргизия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, киргизия, москва, евгений примаков, россия