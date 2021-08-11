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Примаков призвал Казахстан принять меры против националистов
Примаков призвал Казахстан принять меры против националистов - РИА Новости, 11.08.2021
Примаков призвал Казахстан принять меры против националистов
Москва не слышит осуждения со стороны властей Казахстана действий местных националистов, напротив, Россию призывают "понять сложные обстоятельства", в которых... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:44
2021-08-11T16:44
в мире
казахстан
киргизия
москва
евгений примаков
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва не слышит осуждения со стороны властей Казахстана действий местных националистов, напротив, Россию призывают "понять сложные обстоятельства", в которых находится правительство, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.Ранее сообщалось, что националисты в Казахстане начали устраивать рейды по магазинам и проверять, переведены ли этикетки на товарах на казахский и общаются ли продавцы с посетителями на казахском языке. Подобные патрули проходят уже во всех крупных городах страны. В июле в одном из своих роликов националисты заставляли русскую жительницу извиняться за то, что она сказала, что город Актау в советское время был построен русскими."Если кто-то полагает, что вот де, в Киргизии есть кое-где порой кое-какие бытовые будто бы проблемы у русскоязычных, а вот в Казахстане-то дело обстоит совершенно иначе, тот "кто-то" просто повторит то, что официально утверждено в Казахстане: строят государственную казахстанскую нацию, никаких у русских проблем нет. Так вот есть", - сообщил он в своем Telegram-канале."И в Казахстане, который многовекторно лавирует и очень болезненно относится к заявлениям некоторых российских политиков про общую нашу историю, в Казахстане, где с опаской государство относится к своим нацикам, которых много, и старается лишний раз нациков не раздражать, в Казахстане такого опасливого и бережливого отношения к русским нет. Всенациональный крик боли раздаётся, если вдруг кто-то в России, даже не официальный, посмеет напомнить про истоки современной казахстанской государственности, а не про легенду о "Золотой Орде", - и мы тут в России очно, гласно Казахстану сочувствуем. Но разве мы слышим хоть иногда явное, очное, прямое осуждение местных нациков со стороны казахстанского государства?" - задается вопросом Примаков.С многовекторным Казахстаном у России тоже очень непростые и бережные отношения, отметил Примаков, "кто же захочет внезапно в такой вот стеклянной комнате бросаться камнями"."Неужели это сами казахские нацики? А мы точно услышим официальную позицию казахстанских властей?" - уточнил он.Как подчеркнул Примаков, для него вне вопросов остается история с киргизскими квотами, поездками в Россию и так далее – "всё что находится в компетенции агентства - вещь универсальная"."И будет применено всюду, в том числе и в Казахстане, в том числе и при распределении квот на высшее образование среди некоторых талантливых детей из числа высокопоставленных сотрудников руководства республики. Просто чтобы простимулировать реакцию на подобные ни разу не бытовые нападения - а нападения на очевидной этнической, национальной и русофобской почве. А если не будет реакции - то молчание будет оглушительным и очень понятным для российского общественного мнения. И, кстати, для русского казахстанского сообщества тоже", - подытожил он."Потому что дружить это хорошо, но это чувство взаимное, и для рукопожатия нужны две руки", - подчеркнул Примаков.
https://ria.ru/20210811/dzhabarov-1745351990.html
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в мире, казахстан, киргизия, москва, евгений примаков, россия
16:44 11.08.2021
 
Примаков призвал Казахстан принять меры против националистов

Глава Россотрудничества Примаков призвал Казахстан осудить действия местных националистов

© РИА Новости / Нина ЗотинаЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва не слышит осуждения со стороны властей Казахстана действий местных националистов, напротив, Россию призывают "понять сложные обстоятельства", в которых находится правительство, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Ранее сообщалось, что националисты в Казахстане начали устраивать рейды по магазинам и проверять, переведены ли этикетки на товарах на казахский и общаются ли продавцы с посетителями на казахском языке. Подобные патрули проходят уже во всех крупных городах страны. В июле в одном из своих роликов националисты заставляли русскую жительницу извиняться за то, что она сказала, что город Актау в советское время был построен русскими.
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"Если кто-то полагает, что вот де, в Киргизии есть кое-где порой кое-какие бытовые будто бы проблемы у русскоязычных, а вот в Казахстане-то дело обстоит совершенно иначе, тот "кто-то" просто повторит то, что официально утверждено в Казахстане: строят государственную казахстанскую нацию, никаких у русских проблем нет. Так вот есть", - сообщил он в своем Telegram-канале.
"И в Казахстане, который многовекторно лавирует и очень болезненно относится к заявлениям некоторых российских политиков про общую нашу историю, в Казахстане, где с опаской государство относится к своим нацикам, которых много, и старается лишний раз нациков не раздражать, в Казахстане такого опасливого и бережливого отношения к русским нет. Всенациональный крик боли раздаётся, если вдруг кто-то в России, даже не официальный, посмеет напомнить про истоки современной казахстанской государственности, а не про легенду о "Золотой Орде", - и мы тут в России очно, гласно Казахстану сочувствуем. Но разве мы слышим хоть иногда явное, очное, прямое осуждение местных нациков со стороны казахстанского государства?" - задается вопросом Примаков.
"Нет, мы такого осуждения не слышим, напротив: Россию и российское общественное мнение раз за разом призывают "понять сложные обстоятельства", в которых находится правительство, которому ах как непросто и ох как нелегко в таких условиях да с такими вот провокаторами жить. А легко ли приходится вот этой русской женщине? А многим другим?" - добавил он.
С многовекторным Казахстаном у России тоже очень непростые и бережные отношения, отметил Примаков, "кто же захочет внезапно в такой вот стеклянной комнате бросаться камнями".
"Неужели это сами казахские нацики? А мы точно услышим официальную позицию казахстанских властей?" - уточнил он.
Как подчеркнул Примаков, для него вне вопросов остается история с киргизскими квотами, поездками в Россию и так далее – "всё что находится в компетенции агентства - вещь универсальная".
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"И будет применено всюду, в том числе и в Казахстане, в том числе и при распределении квот на высшее образование среди некоторых талантливых детей из числа высокопоставленных сотрудников руководства республики. Просто чтобы простимулировать реакцию на подобные ни разу не бытовые нападения - а нападения на очевидной этнической, национальной и русофобской почве. А если не будет реакции - то молчание будет оглушительным и очень понятным для российского общественного мнения. И, кстати, для русского казахстанского сообщества тоже", - подытожил он.
"Потому что дружить это хорошо, но это чувство взаимное, и для рукопожатия нужны две руки", - подчеркнул Примаков.
 
В миреКазахстанКиргизияМоскваЕвгений ПримаковРоссия
 
 
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