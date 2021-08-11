https://ria.ru/20210811/peterburg-1745360382.html

Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости COVID-19

Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости COVID-19, это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:28

2021-08-11T16:28

2021-08-11T16:42

распространение коронавируса

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александр беглов

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости COVID-19, это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса – вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В ближайшее время прием пациентов с коронавирусом прекратит Городская больница №33. Также из работы с COVID-19 выводится часть инфекционного коечного фонда трех федеральных стационаров.В больнице №33 к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи приступят ориентировочно через две недели. В частности, возобновится работа отделений терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии. При необходимости учреждение может быть вновь перепрофилировано в инфекционный стационар. Сейчас в больнице проводится дезинфекция.Из федеральных стационаров к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт‑Петербургский государственный университет имени академика И.П.Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова и Санкт‑Петербургский НИИ физиопульмонологии. С 9 августа из работы с коронавирусной инфекцией выведены 165 коек. При этом 134 места в этих стационарах по-прежнему сохранены для пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20210730/peterburg-1743549973.html

https://ria.ru/20210729/moshenniki-1743403446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, коронавирус в россии, общество, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19