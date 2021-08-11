Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/peterburg-1745360382.html
Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости COVID-19
Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости COVID-19
В Санкт-Петербурге наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости COVID-19, это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:28
2021-08-11T16:42
распространение коронавируса
санкт-петербург
коронавирус в россии
общество
александр беглов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775307_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_a8d8635f40d3f6af39438324974a1c02.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости COVID-19, это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса – вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В ближайшее время прием пациентов с коронавирусом прекратит Городская больница №33. Также из работы с COVID-19 выводится часть инфекционного коечного фонда трех федеральных стационаров.В больнице №33 к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи приступят ориентировочно через две недели. В частности, возобновится работа отделений терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии. При необходимости учреждение может быть вновь перепрофилировано в инфекционный стационар. Сейчас в больнице проводится дезинфекция.Из федеральных стационаров к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт‑Петербургский государственный университет имени академика И.П.Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова и Санкт‑Петербургский НИИ физиопульмонологии. С 9 августа из работы с коронавирусной инфекцией выведены 165 коек. При этом 134 места в этих стационарах по-прежнему сохранены для пациентов с COVID-19.
https://ria.ru/20210730/peterburg-1743549973.html
https://ria.ru/20210729/moshenniki-1743403446.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775307_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3ab4152f6a1f8e201f5ad62ac4f15bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, коронавирус в россии, общество, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:28 11.08.2021 (обновлено: 16:42 11.08.2021)
 
Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости COVID-19

Власти Петербурга: наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости COVID-19, это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса – вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Закрытый фуд-корт в торгово-развлекательном комплексе “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 08:23Распространение коронавируса
В Петербурге смягчат ограничения по коронавирусу
В ближайшее время прием пациентов с коронавирусом прекратит Городская больница №33. Также из работы с COVID-19 выводится часть инфекционного коечного фонда трех федеральных стационаров.
В больнице №33 к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи приступят ориентировочно через две недели. В частности, возобновится работа отделений терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии. При необходимости учреждение может быть вновь перепрофилировано в инфекционный стационар. Сейчас в больнице проводится дезинфекция.
Из федеральных стационаров к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт‑Петербургский государственный университет имени академика И.П.Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова и Санкт‑Петербургский НИИ физиопульмонологии. С 9 августа из работы с коронавирусной инфекцией выведены 165 коек. При этом 134 места в этих стационарах по-прежнему сохранены для пациентов с COVID-19.
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 360
29 июля, 11:24Распространение коронавируса
В Петербурге выявили схему фиктивной вакцинации от COVID-19
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургКоронавирус в РоссииОбществоАлександр БегловЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния