16:28 11.08.2021 (обновлено: 16:42 11.08.2021)
Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости COVID-19
Власти Петербурга: наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости COVID-19
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости COVID-19, это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса – вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В ближайшее время прием пациентов с коронавирусом прекратит Городская больница №33. Также из работы с COVID-19 выводится часть инфекционного коечного фонда трех федеральных стационаров.
В больнице №33 к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи приступят ориентировочно через две недели. В частности, возобновится работа отделений терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии. При необходимости учреждение может быть вновь перепрофилировано в инфекционный стационар. Сейчас в больнице проводится дезинфекция.
Из федеральных стационаров к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт‑Петербургский государственный университет имени академика И.П.Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова и Санкт‑Петербургский НИИ физиопульмонологии. С 9 августа из работы с коронавирусной инфекцией выведены 165 коек. При этом 134 места в этих стационарах по-прежнему сохранены для пациентов с COVID-19.