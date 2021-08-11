https://ria.ru/20210811/pavodki-1745300436.html

Орлов предупредил жителей Архаринского района о приближении гребня паводка

Орлов предупредил жителей Архаринского района о приближении гребня паводка - РИА Новости, 11.08.2021

Орлов предупредил жителей Архаринского района о приближении гребня паводка

Гребень паводка приближается к Архаринскому району Амурской области, губернатор региона посетил пункт временного размещения эвакуированных в поселке Архара и... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:37

2021-08-11T10:37

2021-08-11T10:37

амурская область

происшествия

архаринский район

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. Гребень паводка приближается к Архаринскому району Амурской области, губернатор региона посетил пункт временного размещения эвакуированных в поселке Архара и оценил готовность группировки спасателей, сообщает правительство Амурской области.По данным правительства региона, в Архаринском районе подтоплено 23 жилых дома, под водой находятся 70 приусадебных участков, без транспортного сообщения находятся шесть сел, работают две лодочные переправы в селе Иннокентьевка и Северное. В ликвидации последствий паводка задействована группировка МЧС России: 57 человек и 17 единиц техники, эвакуированы 205 человек, в том числе 113 детей."Гребень паводка приближается к Архаринскому району, надеемся, принципиального увеличения подтопленных домов не будет. Группировка сил и средств в районе сконцентрирована, но расслабляться не стоит, нужно было очень внимательными с точки зрения безопасности. Комиссии по приемке документов на выплаты работают в каждом подтопленном селе. Как только будут документы от граждан, максимально быстро будут проведены выплаты, средства в бюджете для этого заложены", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.Глава Приамурья посетил пункт временного размещения в Архаре, где размещены 39 человек, в том числе 23 ребенка, взрослых здесь кормят три раза в день, детей – пять раз в день.Орлов также ответил в селе Касаткино на вопросы жителей, сейчас село без транспортного сообщения, из 301 жителей села эвакуировано 105 человек. Жители спросили губернатора об обеспечении питьевой водой.Как рассказала глава Касаткинского сельсовета Архаринского района Оксана Сухалтуева, питьевая вода – около 4 тысяч литров - хранится в здании школы, чтобы ее получить, жители могут обратиться в оперативный штаб села."Глава области поручил организовать раздачу воды и распределить ее запасы по нескольким точкам села", - сообщает правительство Приамурья.Орлов также добавил, что по опыту 2019 года будет проработан вариант закупки и поставки партий стройматериалов со скидками для пострадавших от паводка."Для такой централизованной поставки должна быть направлена заявка на закупку нужного количества стройматериалов", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20210727/pavodki-1743113943.html

https://ria.ru/20210810/zhile-1745169297.html

архаринский район

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, архаринский район, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия