Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210811/pavodki-1745300436.html
Орлов предупредил жителей Архаринского района о приближении гребня паводка
Орлов предупредил жителей Архаринского района о приближении гребня паводка - РИА Новости, 11.08.2021
Орлов предупредил жителей Архаринского района о приближении гребня паводка
Гребень паводка приближается к Архаринскому району Амурской области, губернатор региона посетил пункт временного размещения эвакуированных в поселке Архара и... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:37
2021-08-11T10:37
амурская область
происшествия
архаринский район
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738898098_0:397:576:721_1920x0_80_0_0_7a9f53ab92ddac4a8a9b32b317046128.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. Гребень паводка приближается к Архаринскому району Амурской области, губернатор региона посетил пункт временного размещения эвакуированных в поселке Архара и оценил готовность группировки спасателей, сообщает правительство Амурской области.По данным правительства региона, в Архаринском районе подтоплено 23 жилых дома, под водой находятся 70 приусадебных участков, без транспортного сообщения находятся шесть сел, работают две лодочные переправы в селе Иннокентьевка и Северное. В ликвидации последствий паводка задействована группировка МЧС России: 57 человек и 17 единиц техники, эвакуированы 205 человек, в том числе 113 детей."Гребень паводка приближается к Архаринскому району, надеемся, принципиального увеличения подтопленных домов не будет. Группировка сил и средств в районе сконцентрирована, но расслабляться не стоит, нужно было очень внимательными с точки зрения безопасности. Комиссии по приемке документов на выплаты работают в каждом подтопленном селе. Как только будут документы от граждан, максимально быстро будут проведены выплаты, средства в бюджете для этого заложены", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.Глава Приамурья посетил пункт временного размещения в Архаре, где размещены 39 человек, в том числе 23 ребенка, взрослых здесь кормят три раза в день, детей – пять раз в день.Орлов также ответил в селе Касаткино на вопросы жителей, сейчас село без транспортного сообщения, из 301 жителей села эвакуировано 105 человек. Жители спросили губернатора об обеспечении питьевой водой.Как рассказала глава Касаткинского сельсовета Архаринского района Оксана Сухалтуева, питьевая вода – около 4 тысяч литров - хранится в здании школы, чтобы ее получить, жители могут обратиться в оперативный штаб села."Глава области поручил организовать раздачу воды и распределить ее запасы по нескольким точкам села", - сообщает правительство Приамурья.Орлов также добавил, что по опыту 2019 года будет проработан вариант закупки и поставки партий стройматериалов со скидками для пострадавших от паводка."Для такой централизованной поставки должна быть направлена заявка на закупку нужного количества стройматериалов", - добавил Орлов.
https://ria.ru/20210727/pavodki-1743113943.html
https://ria.ru/20210810/zhile-1745169297.html
архаринский район
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738898098_0:401:576:833_1920x0_80_0_0_91fbcc31871dc921cdd60acc0adf6a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, архаринский район, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
10:37 11.08.2021
 
Орлов предупредил жителей Архаринского района о приближении гребня паводка

Глава Амурской области Орлов предупредил жителей Архаринского района о приближении гребня паводка

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкПодтопленная улица из-за резкого подъема уровня в бассейне реки Зеи после прошедших сильных дождей
Подтопленная улица из-за резкого подъема уровня в бассейне реки Зеи после прошедших сильных дождей - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. Гребень паводка приближается к Архаринскому району Амурской области, губернатор региона посетил пункт временного размещения эвакуированных в поселке Архара и оценил готовность группировки спасателей, сообщает правительство Амурской области.
По данным правительства региона, в Архаринском районе подтоплено 23 жилых дома, под водой находятся 70 приусадебных участков, без транспортного сообщения находятся шесть сел, работают две лодочные переправы в селе Иннокентьевка и Северное. В ликвидации последствий паводка задействована группировка МЧС России: 57 человек и 17 единиц техники, эвакуированы 205 человек, в том числе 113 детей.
"Гребень паводка приближается к Архаринскому району, надеемся, принципиального увеличения подтопленных домов не будет. Группировка сил и средств в районе сконцентрирована, но расслабляться не стоит, нужно было очень внимательными с точки зрения безопасности. Комиссии по приемке документов на выплаты работают в каждом подтопленном селе. Как только будут документы от граждан, максимально быстро будут проведены выплаты, средства в бюджете для этого заложены", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Глава Приамурья посетил пункт временного размещения в Архаре, где размещены 39 человек, в том числе 23 ребенка, взрослых здесь кормят три раза в день, детей – пять раз в день.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 15:31Амурская область
Орлов доложил Мишустину о ликвидации последствий паводка в Амурской области
Орлов также ответил в селе Касаткино на вопросы жителей, сейчас село без транспортного сообщения, из 301 жителей села эвакуировано 105 человек. Жители спросили губернатора об обеспечении питьевой водой.
Как рассказала глава Касаткинского сельсовета Архаринского района Оксана Сухалтуева, питьевая вода – около 4 тысяч литров - хранится в здании школы, чтобы ее получить, жители могут обратиться в оперативный штаб села.
"Глава области поручил организовать раздачу воды и распределить ее запасы по нескольким точкам села", - сообщает правительство Приамурья.
Орлов также добавил, что по опыту 2019 года будет проработан вариант закупки и поставки партий стройматериалов со скидками для пострадавших от паводка.
"Для такой централизованной поставки должна быть направлена заявка на закупку нужного количества стройматериалов", - добавил Орлов.
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:32Амурская область
В Приамурье начали выплаты на покупку жилья, утраченного из-за паводка
 
Амурская областьПроисшествияАрхаринский районАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния