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В Казахстане отреагировали на появление "патрулей" против русского языка
В Казахстане отреагировали на появление "патрулей" против русского языка - РИА Новости, 11.08.2021
В Казахстане отреагировали на появление "патрулей" против русского языка
Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев сравнил акции националистов против русскоязычных граждан в стране с бытовыми конфликтами. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:14
2021-08-11T17:14
2021-08-11T17:36
в мире
казахстан
парламент казахстана
россия
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В Казахстане оправдали появление "патрулей" против русского языка
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев сравнил акции националистов против русскоязычных граждан в стране с бытовыми конфликтами."Я семь лет в России жил и тоже видел такие вещи, сталкивался с тем, что ко мне относились негативно, но я из этого не делаю трагедии <…> Я бы не делал здесь упор на то, что нужно кого-то наказать. Надо приходить к взаимоуважению, к нормальным отношениям", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".Тем не менее Перуашев признался, что не видел опубликованные в Сети видеозаписи рейдов, организованных националистами. Российская сторона ранее призвала власти Казахстана отреагировать на ролики с "проверками" использования казахского языка в магазинах и госучреждениях, так как давлению со стороны "патрулей", в частности, подвергались русскоязычные граждане."Они имеют право ставить вопрос о том, чтоб их обслуживали на этом языке. Нужно иметь в виду, что это не должно превращаться в кампанейщину и нарушение прав других граждан", — заявил Перуашев.Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сегодня сообщил о намерении российских сенаторов поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане на межпарламентском уровне. Он также выразил надежду, что участники националистических акций будут наказаны.
https://ria.ru/20210811/kosachev-1745345749.html
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в мире, казахстан, парламент казахстана, россия
17:14 11.08.2021 (обновлено: 17:36 11.08.2021)
В Казахстане отреагировали на появление "патрулей" против русского языка
Депутат парламента Казахстана Перуашев сравнил акции против русских с бытовыми конфликтами