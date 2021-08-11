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Минсельхоз рассказал, когда подешевеет "борщевой набор"
Минсельхоз рассказал, когда подешевеет "борщевой набор" - РИА Новости, 11.08.2021
Минсельхоз рассказал, когда подешевеет "борщевой набор"
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай овощей и картофеля в России в текущем году превысит уровни прошлого года, что позволит снизить стоимость "борщевого набора"... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:30
2021-08-11T17:30
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
джамбулат хатуов
россия
оксана лут
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СОФЬИНО (Московская область), 11 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай овощей и картофеля в России в текущем году превысит уровни прошлого года, что позволит снизить стоимость "борщевого набора" продуктов к концу лета, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут."Мы сейчас движемся достаточно неплохо по уборке. У нас активная фаза уборки началась, в этом году мы планируем получить больше овощей, больше картофеля, чем в прошлом году. Прошлый год был тяжелый с точки зрения овощей, в этом году мы видим хорошие перспективы", - сказала Лут журналистам в рамках посещения распределительного центра торговой сети "Перекресток" (входит в X5 Group)."Поэтому, безусловно, задача, которая была поставлена к концу лета с точки зрения снижения стоимости "борщевого набора", "борщевой корзины" - она будет достигнута", - добавила замминистра. Кроме того, по ее словам, Минсельхоз подготовит предложения о развитии мер поддержки по хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции.По данным Росстата, урожай картофеля в России в 2020 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составил 6,811 миллиона тонн, сократившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. Урожай овощей открытого грунта в данных категориях хозяйств снизился на 0,9% и составил 5,43 миллиона тонн.В начале августа первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов сообщил, что министерство ожидает урожая овощей в 2021 году в организованном секторе производства в пределах 5,6 миллиона тонн. В свою очередь сбор картофеля в 2021 году может достичь 7,2 миллиона тонн.
https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), джамбулат хатуов, россия, оксана лут
17:30 11.08.2021
 
Минсельхоз рассказал, когда подешевеет "борщевой набор"

Замглавы Минсельхоза Лут: задача снижения стоимости "борщевого набора" к концу лета будет достигнута

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупатель и продавец на овощном рынке в Симферополе
Покупатель и продавец на овощном рынке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СОФЬИНО (Московская область), 11 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай овощей и картофеля в России в текущем году превысит уровни прошлого года, что позволит снизить стоимость "борщевого набора" продуктов к концу лета, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.
"Мы сейчас движемся достаточно неплохо по уборке. У нас активная фаза уборки началась, в этом году мы планируем получить больше овощей, больше картофеля, чем в прошлом году. Прошлый год был тяжелый с точки зрения овощей, в этом году мы видим хорошие перспективы", - сказала Лут журналистам в рамках посещения распределительного центра торговой сети "Перекресток" (входит в X5 Group).
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"Поэтому, безусловно, задача, которая была поставлена к концу лета с точки зрения снижения стоимости "борщевого набора", "борщевой корзины" - она будет достигнута", - добавила замминистра. Кроме того, по ее словам, Минсельхоз подготовит предложения о развитии мер поддержки по хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции.
По данным Росстата, урожай картофеля в России в 2020 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составил 6,811 миллиона тонн, сократившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. Урожай овощей открытого грунта в данных категориях хозяйств снизился на 0,9% и составил 5,43 миллиона тонн.
В начале августа первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов сообщил, что министерство ожидает урожая овощей в 2021 году в организованном секторе производства в пределах 5,6 миллиона тонн. В свою очередь сбор картофеля в 2021 году может достичь 7,2 миллиона тонн.
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ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Джамбулат ХатуовРоссияОксана Лут
 
 
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