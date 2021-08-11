https://ria.ru/20210811/obstrel-1745288367.html

Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении

Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении - РИА Новости, 11.08.2021

Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило о новом обстреле со стороны Армении. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:00

2021-08-11T09:00

2021-08-11T10:57

в мире

армения

азербайджан

баку

минобороны азербайджана

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БАКУ, 11 авг — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новом обстреле со стороны Армении.По данным ведомства, минувшей ночью, в 01:05, армянские военные вели огонь с позиций близ села Зеркенд Басаркечерского в направлении села Демирчидам Кельбаджарского района. "Среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", — заявила пресс-служба Минобороны.Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.

https://ria.ru/20210810/armeniya-1745266325.html

https://ria.ru/20210802/obstrely-1744073320.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, баку, минобороны азербайджана