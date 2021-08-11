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Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении
Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении - РИА Новости, 11.08.2021
Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило о новом обстреле со стороны Армении. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:00
2021-08-11T10:57
в мире
армения
азербайджан
баку
минобороны азербайджана
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БАКУ, 11 авг — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новом обстреле со стороны Армении.По данным ведомства, минувшей ночью, в 01:05, армянские военные вели огонь с позиций близ села Зеркенд Басаркечерского в направлении села Демирчидам Кельбаджарского района. "Среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", — заявила пресс-служба Минобороны.Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
https://ria.ru/20210810/armeniya-1745266325.html
https://ria.ru/20210802/obstrely-1744073320.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, минобороны азербайджана
09:00 11.08.2021 (обновлено: 10:57 11.08.2021)
 
Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 авг — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новом обстреле со стороны Армении.
По данным ведомства, минувшей ночью, в 01:05, армянские военные вели огонь с позиций близ села Зеркенд Басаркечерского в направлении села Демирчидам Кельбаджарского района.
"Среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", — заявила пресс-служба Минобороны.
Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.
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Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
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В миреАрменияАзербайджанБакуМинобороны Азербайджана
 
 
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