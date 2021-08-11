09:00 11.08.2021 (обновлено: 10:57 11.08.2021)
Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе
© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 11 авг — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новом обстреле со стороны Армении.
По данным ведомства, минувшей ночью, в 01:05, армянские военные вели огонь с позиций близ села Зеркенд Басаркечерского в направлении села Демирчидам Кельбаджарского района.
"Среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", — заявила пресс-служба Минобороны.
Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.
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Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.