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Нефтяное пятно у Новороссийска может исчезнуть к концу дня, заявили в РАН

Нефтяное пятно у Новороссийска может исчезнуть к концу дня, заявили в РАН - РИА Новости, 11.08.2021

Нефтяное пятно у Новороссийска может исчезнуть к концу дня, заявили в РАН

Нефтяное пятно в районе Новороссийска может практически исчезнуть к концу дня, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:10

2021-08-11T12:10

2021-08-11T18:04

происшествия

новороссийск

институт океанологии ран

российская академия наук

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нефтяное пятно в районе Новороссийска может практически исчезнуть к концу дня, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной.Он пояснил, что легкие фракции нефти быстро испаряются на солнце."Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут", — сказал Костяной.По его словам, это будет видно на спутниковом снимке, который ожидается сегодня.Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Терминал находится в пяти километрах от берега. Пресс-служба компании сообщала, что объем разлива составил порядка 12 кубометров, а его площадь — около 200 квадратных метров. Однако спутниковый снимок от 8 августа свидетельствует, что нефтяное пятно гораздо больше — почти 80 квадратных километров.

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новороссийск

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происшествия, новороссийск, институт океанологии ран, российская академия наук