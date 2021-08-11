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Нефтяное пятно у Новороссийска может исчезнуть к концу дня, заявили в РАН
Нефтяное пятно у Новороссийска может исчезнуть к концу дня, заявили в РАН - РИА Новости, 11.08.2021
Нефтяное пятно у Новороссийска может исчезнуть к концу дня, заявили в РАН
Нефтяное пятно в районе Новороссийска может практически исчезнуть к концу дня, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:10
2021-08-11T12:10
2021-08-11T18:04
происшествия
новороссийск
институт океанологии ран
российская академия наук
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нефтяное пятно в районе Новороссийска может практически исчезнуть к концу дня, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной.Он пояснил, что легкие фракции нефти быстро испаряются на солнце."Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут", — сказал Костяной.По его словам, это будет видно на спутниковом снимке, который ожидается сегодня.Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Терминал находится в пяти километрах от берега. Пресс-служба компании сообщала, что объем разлива составил порядка 12 кубометров, а его площадь — около 200 квадратных метров. Однако спутниковый снимок от 8 августа свидетельствует, что нефтяное пятно гораздо больше — почти 80 квадратных километров.
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происшествия, новороссийск, институт океанологии ран, российская академия наук
12:10 11.08.2021 (обновлено: 18:04 11.08.2021)
Нефтяное пятно у Новороссийска может исчезнуть к концу дня, заявили в РАН
РАН: нефтяное пятно в Черном море, оказавшееся в 400 тысяч раз больше, может исчезнуть к концу дня
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Нефтяное пятно в районе Новороссийска может практически исчезнуть к концу дня, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института океанологии РАН
Андрей Костяной.
Он пояснил, что легкие фракции нефти быстро испаряются на солнце.
"Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут", — сказал Костяной.
По его словам, это будет видно на спутниковом снимке, который ожидается сегодня.
"Посмотрим, не осталось ли чего-либо в море. Вряд ли мы что-нибудь на снимке увидим. Но, в принципе, за четверо суток все это должно исчезнуть", — заключил собеседник агентства.
Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Терминал находится в пяти километрах от берега. Пресс-служба компании сообщала, что объем разлива составил порядка 12 кубометров, а его площадь — около 200 квадратных метров. Однако спутниковый снимок от 8 августа свидетельствует, что нефтяное пятно гораздо больше — почти 80 квадратных километров.