16:30 11.08.2021 (обновлено: 17:26 11.08.2021)
СК предъявил Навальному новое обвинение
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, деятельность созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией* побуждала людей к совершению противоправных деяний. Работой ФБК* управляли также Иван Жданов и Леонид Волков.
"Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети интернет и на страницах ФБК* от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан России в несогласованных митингах в январе текущего года", — пояснила Петренко.
Как уточнила представитель СК, Навальный заранее знал, что эти акции были не согласованы и незаконны из-за действующих ограничений.
10 августа, 11:28СК завел новое дело на соратников Навального Волкова и Жданова
Санкция статьи о создании НКО, посягающей на личность и права людей, предусматривает штраф, исправительные работы и ограничение свободы, а максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее информация о расследовании этого дела официально не подтверждалась. Документ, в котором об этом шла речь, появлялся в Сети в конце апреля — из него следовало, что следствие идет с февраля 2021 года.
Ранее информация о расследовании этого дела официально не подтверждалась. Документ, в котором об этом шла речь, появлялся в Сети в конце апреля — из него следовало, что следствие идет с февраля 2021 года.
Несанкционированные протестные митинги в поддержку Навального прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля.
*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.