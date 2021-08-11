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СК предъявил Навальному новое обвинение
СК предъявил Навальному новое обвинение - РИА Новости, 11.08.2021
СК предъявил Навальному новое обвинение
Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:30
2021-08-11T17:26
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
светлана петренко
иван жданов
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По данным следствия, деятельность созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией* побуждала людей к совершению противоправных деяний. Работой ФБК* управляли также Иван Жданов и Леонид Волков.Как уточнила представитель СК, Навальный заранее знал, что эти акции были не согласованы и незаконны из-за действующих ограничений.Санкция статьи о создании НКО, посягающей на личность и права людей, предусматривает штраф, исправительные работы и ограничение свободы, а максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.Ранее информация о расследовании этого дела официально не подтверждалась. Документ, в котором об этом шла речь, появлялся в Сети в конце апреля — из него следовало, что следствие идет с февраля 2021 года.Несанкционированные протестные митинги в поддержку Навального прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля.*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210810/delo-1745158558.html
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алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, светлана петренко, иван жданов, россия
16:30 11.08.2021 (обновлено: 17:26 11.08.2021)
 

СК предъявил Навальному новое обвинение

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, деятельность созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией* побуждала людей к совершению противоправных деяний. Работой ФБК* управляли также Иван Жданов и Леонид Волков.

"Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети интернет и на страницах ФБК* от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан России в несогласованных митингах в январе текущего года", — пояснила Петренко.

Как уточнила представитель СК, Навальный заранее знал, что эти акции были не согласованы и незаконны из-за действующих ограничений.
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Санкция статьи о создании НКО, посягающей на личность и права людей, предусматривает штраф, исправительные работы и ограничение свободы, а максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее информация о расследовании этого дела официально не подтверждалась. Документ, в котором об этом шла речь, появлялся в Сети в конце апреля — из него следовало, что следствие идет с февраля 2021 года.
Несанкционированные протестные митинги в поддержку Навального прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля.
*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.
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Алексей НавальныйФонд борьбы с коррупциейСветлана ПетренкоИван ЖдановРоссия
 
 
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