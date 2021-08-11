https://ria.ru/20210811/navalny-1745360510.html

СК предъявил Навальному новое обвинение

СК предъявил Навальному новое обвинение - РИА Новости, 11.08.2021

СК предъявил Навальному новое обвинение

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:30

2021-08-11T16:30

2021-08-11T17:26

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

светлана петренко

иван жданов

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По данным следствия, деятельность созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией* побуждала людей к совершению противоправных деяний. Работой ФБК* управляли также Иван Жданов и Леонид Волков.Как уточнила представитель СК, Навальный заранее знал, что эти акции были не согласованы и незаконны из-за действующих ограничений.Санкция статьи о создании НКО, посягающей на личность и права людей, предусматривает штраф, исправительные работы и ограничение свободы, а максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.Ранее информация о расследовании этого дела официально не подтверждалась. Документ, в котором об этом шла речь, появлялся в Сети в конце апреля — из него следовало, что следствие идет с февраля 2021 года.Несанкционированные протестные митинги в поддержку Навального прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля.*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210810/delo-1745158558.html

https://ria.ru/20210810/sud-1745191111.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, светлана петренко, иван жданов, россия