https://ria.ru/20210811/mrot-1745335537.html

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 11.08.2021

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Повышение МРОТ должно быть плавным, достижение уровня в 20 тысяч рублей в месяц возможно на перспективу, через 5-6 лет, сказал РИА Новости в среду первый... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:08

2021-08-11T14:08

2021-08-11T14:09

общество

госдума рф

совет федерации рф

валерий рязанский

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Повышение МРОТ должно быть плавным, достижение уровня в 20 тысяч рублей в месяц возможно на перспективу, через 5-6 лет, сказал РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Либерал-демократы планируют в среду внести в Госдуму законопроект, с 1 января 2022 года значительно повышающий МРОТ – до 20 тысяч рублей в месяц. С 1 января текущего года МРОТ составляет 12792 рубля в месяц."МРОТ следует повышать плавно, думаю, что это (резкое повышение минимального размера оплаты труда) не произойдет. Повышение МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц – это перспективы на ближайшие 5-6 лет, когда МРОТ плавно может повышаться ежегодно на 1000 – 1200 рублей в год", - сказал Рязанский.Он не исключил, что подобное предложение относится к предвыборным дебатам.Рязанский напомнил, что МРОТ ежегодно повышается плавными решениями бюджетного процесса. "Все решения были плавными, они не были такими резкими, скачкообразными", - сказал парламентарий.Он напомнил, что значительное влияние на величину МРОТ оказывает соотношение между производительностью труда и заработной платой – эти показатели "всегда ходят вместе, они по жизни вместе".По словам законодателя, для решения вопросов по значительному увеличению МРОТ требуется просчет, какое влияние это окажет не только на федеральный бюджет, но и на региональные и местные бюджеты. "Требуется согласование региональных бюджетных процедур. Решение трехсторонней комиссии должно быть только консолидированным", - подчеркнул Рязанский.По его словам, понятно, что резкий, скачкообразный рост МРОТ, не подкрепленный реальными возможностями бюджетов, может привести к достаточно серьезным процессам бюджетных корреляций в регионах. "Процесс повышения МРОТ должен быть постепенным", - заключил политик.

https://ria.ru/20210811/mrot-1745326094.html

https://ria.ru/20210811/mrot-1745287612.html

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общество, госдума рф, совет федерации рф, валерий рязанский