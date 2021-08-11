https://ria.ru/20210811/mrot-1745335537.html
В Совфеде оценили идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
В Совфеде оценили идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 11.08.2021
В Совфеде оценили идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Повышение МРОТ должно быть плавным, достижение уровня в 20 тысяч рублей в месяц возможно на перспективу, через 5-6 лет, сказал РИА Новости в среду первый... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:08
2021-08-11T14:08
2021-08-11T14:09
общество
госдума рф
совет федерации рф
валерий рязанский
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Повышение МРОТ должно быть плавным, достижение уровня в 20 тысяч рублей в месяц возможно на перспективу, через 5-6 лет, сказал РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Либерал-демократы планируют в среду внести в Госдуму законопроект, с 1 января 2022 года значительно повышающий МРОТ – до 20 тысяч рублей в месяц. С 1 января текущего года МРОТ составляет 12792 рубля в месяц."МРОТ следует повышать плавно, думаю, что это (резкое повышение минимального размера оплаты труда) не произойдет. Повышение МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц – это перспективы на ближайшие 5-6 лет, когда МРОТ плавно может повышаться ежегодно на 1000 – 1200 рублей в год", - сказал Рязанский.Он не исключил, что подобное предложение относится к предвыборным дебатам.Рязанский напомнил, что МРОТ ежегодно повышается плавными решениями бюджетного процесса. "Все решения были плавными, они не были такими резкими, скачкообразными", - сказал парламентарий.Он напомнил, что значительное влияние на величину МРОТ оказывает соотношение между производительностью труда и заработной платой – эти показатели "всегда ходят вместе, они по жизни вместе".По словам законодателя, для решения вопросов по значительному увеличению МРОТ требуется просчет, какое влияние это окажет не только на федеральный бюджет, но и на региональные и местные бюджеты. "Требуется согласование региональных бюджетных процедур. Решение трехсторонней комиссии должно быть только консолидированным", - подчеркнул Рязанский.По его словам, понятно, что резкий, скачкообразный рост МРОТ, не подкрепленный реальными возможностями бюджетов, может привести к достаточно серьезным процессам бюджетных корреляций в регионах. "Процесс повышения МРОТ должен быть постепенным", - заключил политик.
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общество, госдума рф, совет федерации рф, валерий рязанский
14:08 11.08.2021 (обновлено: 14:09 11.08.2021)
В Совфеде оценили идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Сенатор Рязанский: повышение МРОТ должно быть плавным
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
Повышение МРОТ должно быть плавным, достижение уровня в 20 тысяч рублей в месяц возможно на перспективу, через 5-6 лет, сказал РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский
.
Либерал-демократы планируют в среду внести в Госдуму
законопроект, с 1 января 2022 года значительно повышающий МРОТ – до 20 тысяч рублей в месяц. С 1 января текущего года МРОТ составляет 12792 рубля в месяц.
"МРОТ следует повышать плавно, думаю, что это (резкое повышение минимального размера оплаты труда) не произойдет. Повышение МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц – это перспективы на ближайшие 5-6 лет, когда МРОТ плавно может повышаться ежегодно на 1000 – 1200 рублей в год", - сказал Рязанский.
Он не исключил, что подобное предложение относится к предвыборным дебатам.
Рязанский напомнил, что МРОТ ежегодно повышается плавными решениями бюджетного процесса. "Все решения были плавными, они не были такими резкими, скачкообразными", - сказал парламентарий.
Он напомнил, что значительное влияние на величину МРОТ оказывает соотношение между производительностью труда и заработной платой – эти показатели "всегда ходят вместе, они по жизни вместе".
По словам законодателя, для решения вопросов по значительному увеличению МРОТ требуется просчет, какое влияние это окажет не только на федеральный бюджет, но и на региональные и местные бюджеты. "Требуется согласование региональных бюджетных процедур. Решение трехсторонней комиссии должно быть только консолидированным", - подчеркнул Рязанский.
По его словам, понятно, что резкий, скачкообразный рост МРОТ, не подкрепленный реальными возможностями бюджетов, может привести к достаточно серьезным процессам бюджетных корреляций в регионах. "Процесс повышения МРОТ должен быть постепенным", - заключил политик.