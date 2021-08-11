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В Госдуме оценили возможность увеличения МРОТ
В Госдуме оценили возможность увеличения МРОТ - РИА Новости, 11.08.2021
В Госдуме оценили возможность увеличения МРОТ
Увеличение размера МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц представляется маловероятным. Об этом "Известиям" рассказал первый зампред фракции "Единой России" Адальби... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T08:49
2021-08-11T11:03
общество
единая россия
госдума рф
справедливая россия
лдпр
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В Госдуме назвали увеличение суммы МРОТ до 20 тысяч рублей маловероятным
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Увеличение размера МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц представляется маловероятным. Об этом "Известиям" рассказал первый зампред фракции "Единой России" Адальби Шхагошев.Он назвал эту инициативу нереалистичной, так как речь идет об очень крупных цифрах.Вместе с тем депутат выразил надежду, что предложение ЛДПР тщательно проработано и не имеет отношения к предстоящим выборам в Госдуму.В свою очередь, партии "Справедливая Россия" и КПРФ поддержали идею о повышении минимального размера оплаты труда.Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов заявили о планах ввести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц.
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общество, единая россия, госдума рф, справедливая россия, лдпр
08:49 11.08.2021 (обновлено: 11:03 11.08.2021)
 
В Госдуме оценили возможность увеличения МРОТ

Депутат Госдумы Шхагошев: предложение ЛДПР увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей нереалистично

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Увеличение размера МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц представляется маловероятным. Об этом "Известиям" рассказал первый зампред фракции "Единой России" Адальби Шхагошев.
Он назвал эту инициативу нереалистичной, так как речь идет об очень крупных цифрах.
Вместе с тем депутат выразил надежду, что предложение ЛДПР тщательно проработано и не имеет отношения к предстоящим выборам в Госдуму.
В свою очередь, партии "Справедливая Россия" и КПРФ поддержали идею о повышении минимального размера оплаты труда.
Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов заявили о планах ввести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц.
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 10:27
В срок и в полном объеме. Ниже МРОТ больничный уже не будет
 
ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФСправедливая РоссияЛДПР
 
 
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