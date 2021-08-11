https://ria.ru/20210811/mrot-1745287612.html

В Госдуме оценили возможность увеличения МРОТ

В Госдуме оценили возможность увеличения МРОТ - РИА Новости, 11.08.2021

В Госдуме оценили возможность увеличения МРОТ

Увеличение размера МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц представляется маловероятным. Об этом "Известиям" рассказал первый зампред фракции "Единой России" Адальби... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:49

2021-08-11T08:49

2021-08-11T11:03

общество

единая россия

госдума рф

справедливая россия

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В Госдуме назвали увеличение суммы МРОТ до 20 тысяч рублей маловероятным

https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe58f722e044cf141a069f6b1d646ebf.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Увеличение размера МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц представляется маловероятным. Об этом "Известиям" рассказал первый зампред фракции "Единой России" Адальби Шхагошев.Он назвал эту инициативу нереалистичной, так как речь идет об очень крупных цифрах.Вместе с тем депутат выразил надежду, что предложение ЛДПР тщательно проработано и не имеет отношения к предстоящим выборам в Госдуму.В свою очередь, партии "Справедливая Россия" и КПРФ поддержали идею о повышении минимального размера оплаты труда.Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов заявили о планах ввести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/bolnichnyy-1591517065.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, единая россия, госдума рф, справедливая россия, лдпр