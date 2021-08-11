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В Госдуме предложили создать новое министерство
В Госдуме предложили создать новое министерство - РИА Новости, 11.08.2021
В Госдуме предложили создать новое министерство
Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов призвал срочно создать министерство лесного хозяйства. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:24
2021-08-11T15:31
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
бе-200
вячеслав фетисов
всероссийское общество охраны природы
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов призвал срочно создать министерство лесного хозяйства.Он пояснил, что существующего федерального агентства не хватает для решения проблем отрасли.У будущего министерства должны быть полномочия правоохранительных органов, возможно, для этой сферы нужен отдельный вице-премьер, добавил Фетисов.По его словам, лесные пожары с каждым годом случаются все чаще, при этом имеющихся государственных мощностей для восстановления леса категорически не хватает.Владимир Путин накануне поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона — подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим. Зиничев распорядился направить в республику два самолета-амфибии Бе-200ЧС, один ведомственный Ил-76 и 200 спасателей.
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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, бе-200, вячеслав фетисов, всероссийское общество охраны природы, россия
14:24 11.08.2021 (обновлено: 15:31 11.08.2021)
 
В Госдуме предложили создать новое министерство

Депутат Госдумы Фетисов предложил создать министерство лесного хозяйства

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов призвал срочно создать министерство лесного хозяйства.
Он пояснил, что существующего федерального агентства не хватает для решения проблем отрасли.
Дымовая завеса: смог от якутских лесных пожаров
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
1 из 13

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
2 из 13

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
3 из 13

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
4 из 13

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
5 из 13

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
6 из 13

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

Смог от якутских лесных пожаров в международном аэропорту Иркутска
7 из 13

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
8 из 13

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
9 из 13

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
10 из 13

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Организован мониторинг качества воздуха.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
11 из 13

Организован мониторинг качества воздуха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана тушат лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
12 из 13

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
13 из 13

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 13

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 13

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
5 из 13

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 13

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 13

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 13

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
10 из 13

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Организован мониторинг качества воздуха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
12 из 13

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 13

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
У будущего министерства должны быть полномочия правоохранительных органов, возможно, для этой сферы нужен отдельный вице-премьер, добавил Фетисов.
По его словам, лесные пожары с каждым годом случаются все чаще, при этом имеющихся государственных мощностей для восстановления леса категорически не хватает.
"Никакой защиты леса сегодня нет. Если нет министерства, то нет хозяина, никто не решает проблемы, которые накопились", — заключил Фетисов.
Владимир Путин накануне поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона — подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим. Зиничев распорядился направить в республику два самолета-амфибии Бе-200ЧС, один ведомственный Ил-76 и 200 спасателей.
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 10:08
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной
 
Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФБе-200Вячеслав ФетисовВсероссийское общество охраны природыРоссия
 
 
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