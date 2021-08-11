https://ria.ru/20210811/ministerstvo-1745337170.html

В Госдуме предложили создать новое министерство

В Госдуме предложили создать новое министерство - РИА Новости, 11.08.2021

В Госдуме предложили создать новое министерство

Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов призвал срочно создать министерство лесного хозяйства. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:24

2021-08-11T14:24

2021-08-11T15:31

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

бе-200

вячеслав фетисов

всероссийское общество охраны природы

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов призвал срочно создать министерство лесного хозяйства.Он пояснил, что существующего федерального агентства не хватает для решения проблем отрасли.У будущего министерства должны быть полномочия правоохранительных органов, возможно, для этой сферы нужен отдельный вице-премьер, добавил Фетисов.По его словам, лесные пожары с каждым годом случаются все чаще, при этом имеющихся государственных мощностей для восстановления леса категорически не хватает.Владимир Путин накануне поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона — подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим. Зиничев распорядился направить в республику два самолета-амфибии Бе-200ЧС, один ведомственный Ил-76 и 200 спасателей.

https://ria.ru/20210810/pozhar-1745144363.html

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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, бе-200, вячеслав фетисов, всероссийское общество охраны природы, россия