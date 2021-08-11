https://ria.ru/20210811/legoyda-1745377261.html

В РПЦ оценили намерение властей защитить русскоязычных граждан в Казахстане

В РПЦ оценили намерение властей защитить русскоязычных граждан в Казахстане - РИА Новости, 11.08.2021

В РПЦ оценили намерение властей защитить русскоязычных граждан в Казахстане

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал инициативу российских сенаторов РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:58

2021-08-11T17:58

2021-08-11T18:04

казахстан

youtube

владимир легойда

владимир джабаров

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_78ecb77f92eba74f07d9ed16da6a666d.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал инициативу российских сенаторов поднять на межпарламентском уровне вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане."Очень правильно", - написал Легойда в своем Telegram-канале.В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах. Записи рейдов, где они заставляли людей извиняться на камеру за русский язык, выложены на YouTube. Подобный случай ранее произошел и в Киргизии, где на девушку-продавца напали из-за того, что она говорила с покупателем на русском. В июне этого года девятилетнего ребенка в Киргизии избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.

https://ria.ru/20210811/kosachev-1745345749.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, youtube, владимир легойда, владимир джабаров