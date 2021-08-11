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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210811/legoyda-1745377261.html
В РПЦ оценили намерение властей защитить русскоязычных граждан в Казахстане
В РПЦ оценили намерение властей защитить русскоязычных граждан в Казахстане - РИА Новости, 11.08.2021
В РПЦ оценили намерение властей защитить русскоязычных граждан в Казахстане
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал инициативу российских сенаторов РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:58
2021-08-11T18:04
казахстан
youtube
владимир легойда
владимир джабаров
религия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал инициативу российских сенаторов поднять на межпарламентском уровне вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане."Очень правильно", - написал Легойда в своем Telegram-канале.В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах. Записи рейдов, где они заставляли людей извиняться на камеру за русский язык, выложены на YouTube. Подобный случай ранее произошел и в Киргизии, где на девушку-продавца напали из-за того, что она говорила с покупателем на русском. В июне этого года девятилетнего ребенка в Киргизии избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.
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казахстан, youtube, владимир легойда, владимир джабаров
17:58 11.08.2021 (обновлено: 18:04 11.08.2021)
 
В РПЦ оценили намерение властей защитить русскоязычных граждан в Казахстане

Представитель РПЦ Легойда похвалил сенаторов за желание защитить русскоязычных граждан в Казахстане

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал инициативу российских сенаторов поднять на межпарламентском уровне вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.
"Очень правильно", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах. Записи рейдов, где они заставляли людей извиняться на камеру за русский язык, выложены на YouTube. Подобный случай ранее произошел и в Киргизии, где на девушку-продавца напали из-за того, что она говорила с покупателем на русском. В июне этого года девятилетнего ребенка в Киргизии избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.
Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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