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В высшем совете ЛДПР удивились высказыванию депутата о божественной власти
В высшем совете ЛДПР удивились высказыванию депутата о божественной власти - РИА Новости, 11.08.2021
В высшем совете ЛДПР удивились высказыванию депутата о божественной власти
Высказывание депутата о том, что перед представителями власти нужно кланяться, неприемлемое, "трудолюбивые избиратели" своим голосом оценят такое заявление,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:33
2021-08-11T20:00
политика
госдума рф
лдпр
выборы в государственную думу
республика марий эл
ярослав нилов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высказывание депутата о том, что перед представителями власти нужно кланяться, неприемлемое, "трудолюбивые избиратели" своим голосом оценят такое заявление, сказал РИА Новости замглавы фракции в ГД, член высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов (ЛДПР).Ранее некоторые СМИ сообщили, что член ЛДПР и депутат Государственного собрания Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в республике заявил, что власть от бога и перед ее представителями надо кланяться. "Встретил начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога – как с нею можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать", - сказал депутат."Я думаю, что реакция последует со стороны трудолюбивых избирателей, которые работают и живут в Республике (Марий Эл)... Подобные высказывания вызывают удивление, когда человек, находясь в мудром возрасте, солидный человек, который знает, что такое труд, позволяет себе подобные высказывания", - подчеркнул Нилов."Говорить о том, что при виде начальника нужно с пристрастием смотреть, заискивать, лицемерить и потакать любому решению, я считаю, что это неправильно и у нас многие проблемы из-за этого... Уже не видят реальных проблем и закрывают глаза", - добавил политик.Нилов отметил, что подход депутата можно назвать деструктивным, напоминающим средневековые традиции, однако "он имеет право занимать такую позицию"."Он вот считает, что власть божественна... Если это не ирония, а его мировоззрение, мироощущение и его принцип жизни, то кроме как сожаления, здесь ничего высказать нельзя", - заключил депутат.Ранее Кожанов выдвинулся в депутаты Госдумы по Марийскому одномандатному избирательному округу № 22 в качестве самовыдвиженца. В ЛДПР заявили, что сейчас Кожанов уже не состоит в партии.
https://ria.ru/20210721/zhirinovskiy-1742214942.html
https://ria.ru/20210701/putin-1739386998.html
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политика, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, республика марий эл, ярослав нилов
18:33 11.08.2021 (обновлено: 20:00 11.08.2021)
 
В высшем совете ЛДПР удивились высказыванию депутата о божественной власти

Член высшего совета ЛДПР Нилов: высказывания о божественной власти удивляют, они неприемлемы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высказывание депутата о том, что перед представителями власти нужно кланяться, неприемлемое, "трудолюбивые избиратели" своим голосом оценят такое заявление, сказал РИА Новости замглавы фракции в ГД, член высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее некоторые СМИ сообщили, что член ЛДПР и депутат Государственного собрания Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в республике заявил, что власть от бога и перед ее представителями надо кланяться. "Встретил начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога – как с нею можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать", - сказал депутат.
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"Я думаю, что реакция последует со стороны трудолюбивых избирателей, которые работают и живут в Республике (Марий Эл)... Подобные высказывания вызывают удивление, когда человек, находясь в мудром возрасте, солидный человек, который знает, что такое труд, позволяет себе подобные высказывания", - подчеркнул Нилов.
"Говорить о том, что при виде начальника нужно с пристрастием смотреть, заискивать, лицемерить и потакать любому решению, я считаю, что это неправильно и у нас многие проблемы из-за этого... Уже не видят реальных проблем и закрывают глаза", - добавил политик.
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Нилов отметил, что подход депутата можно назвать деструктивным, напоминающим средневековые традиции, однако "он имеет право занимать такую позицию".
"Он вот считает, что власть божественна... Если это не ирония, а его мировоззрение, мироощущение и его принцип жизни, то кроме как сожаления, здесь ничего высказать нельзя", - заключил депутат.
Ранее Кожанов выдвинулся в депутаты Госдумы по Марийскому одномандатному избирательному округу № 22 в качестве самовыдвиженца. В ЛДПР заявили, что сейчас Кожанов уже не состоит в партии.
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