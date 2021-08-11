https://ria.ru/20210811/ldpr-1745382462.html

В высшем совете ЛДПР удивились высказыванию депутата о божественной власти

В высшем совете ЛДПР удивились высказыванию депутата о божественной власти - РИА Новости, 11.08.2021

В высшем совете ЛДПР удивились высказыванию депутата о божественной власти

Высказывание депутата о том, что перед представителями власти нужно кланяться, неприемлемое, "трудолюбивые избиратели" своим голосом оценят такое заявление,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:33

2021-08-11T18:33

2021-08-11T20:00

политика

госдума рф

лдпр

выборы в государственную думу

республика марий эл

ярослав нилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ed5a094070161fb82b7fed5d21a923de.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высказывание депутата о том, что перед представителями власти нужно кланяться, неприемлемое, "трудолюбивые избиратели" своим голосом оценят такое заявление, сказал РИА Новости замглавы фракции в ГД, член высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов (ЛДПР).Ранее некоторые СМИ сообщили, что член ЛДПР и депутат Государственного собрания Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в республике заявил, что власть от бога и перед ее представителями надо кланяться. "Встретил начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога – как с нею можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать", - сказал депутат."Я думаю, что реакция последует со стороны трудолюбивых избирателей, которые работают и живут в Республике (Марий Эл)... Подобные высказывания вызывают удивление, когда человек, находясь в мудром возрасте, солидный человек, который знает, что такое труд, позволяет себе подобные высказывания", - подчеркнул Нилов."Говорить о том, что при виде начальника нужно с пристрастием смотреть, заискивать, лицемерить и потакать любому решению, я считаю, что это неправильно и у нас многие проблемы из-за этого... Уже не видят реальных проблем и закрывают глаза", - добавил политик.Нилов отметил, что подход депутата можно назвать деструктивным, напоминающим средневековые традиции, однако "он имеет право занимать такую позицию"."Он вот считает, что власть божественна... Если это не ирония, а его мировоззрение, мироощущение и его принцип жизни, то кроме как сожаления, здесь ничего высказать нельзя", - заключил депутат.Ранее Кожанов выдвинулся в депутаты Госдумы по Марийскому одномандатному избирательному округу № 22 в качестве самовыдвиженца. В ЛДПР заявили, что сейчас Кожанов уже не состоит в партии.

https://ria.ru/20210721/zhirinovskiy-1742214942.html

https://ria.ru/20210701/putin-1739386998.html

https://ria.ru/20210707/gosduma-1740237538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, республика марий эл, ярослав нилов