https://ria.ru/20210811/kosachev-1745345749.html
Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане
Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане - РИА Новости, 11.08.2021
Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане
Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:13
2021-08-11T15:13
2021-08-11T15:27
в мире
казахстан
константин косачев
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube-канале. Подвергаются давлению и русскоязычные граждане.По его словам "наша официальная реакция должна определяться с учётом и в зависимости от официальной реакции со стороны казахстанских властей, либо, не дай Бог, ее отсутствия".
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в мире, казахстан, константин косачев
15:13 11.08.2021 (обновлено: 15:27 11.08.2021)
Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане
Зампред Совета Федерации Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане