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Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане
Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане - РИА Новости, 11.08.2021
Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане
Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:13
2021-08-11T15:27
в мире
казахстан
константин косачев
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube-канале. Подвергаются давлению и русскоязычные граждане.По его словам "наша официальная реакция должна определяться с учётом и в зависимости от официальной реакции со стороны казахстанских властей, либо, не дай Бог, ее отсутствия".
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в мире, казахстан, константин косачев
15:13 11.08.2021 (обновлено: 15:27 11.08.2021)
 
Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане

Зампред Совета Федерации Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube-канале. Подвергаются давлению и русскоязычные граждане.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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"Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку этим безобразным акциям доморощенных националистов, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами", - сказал Косачев.
По его словам "наша официальная реакция должна определяться с учётом и в зависимости от официальной реакции со стороны казахстанских властей, либо, не дай Бог, ее отсутствия".
 
В миреКазахстанКонстантин Косачев
 
 
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