https://ria.ru/20210811/kosachev-1745345749.html

Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане

Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане - РИА Новости, 11.08.2021

Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане

Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:13

2021-08-11T15:13

2021-08-11T15:27

в мире

казахстан

константин косачев

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube-канале. Подвергаются давлению и русскоязычные граждане.По его словам "наша официальная реакция должна определяться с учётом и в зависимости от официальной реакции со стороны казахстанских властей, либо, не дай Бог, ее отсутствия".

https://ria.ru/20210729/potok-1743388675.html

казахстан

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2021

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в мире, казахстан, константин косачев