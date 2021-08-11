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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745385115.html
Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19
Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19
Ученым стоит следить за появлением новых штаммов коронавирусной инфекции и вовремя обновлять препараты для вакцинации, заявил академик РАН, доктор медицинских... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:53
2021-08-11T20:09
распространение коронавируса
сша
здоровье - общество
коронавирусы
вадим покровский
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ученым стоит следить за появлением новых штаммов коронавирусной инфекции и вовремя обновлять препараты для вакцинации, заявил академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в беседе с "Газета.Ru"."Надо вести исследования — в том числе и добавить нововведения в состав вакцин. Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса", — объяснил академик.По словам Покровского, обновление вакцин необходимо, так как появление новых штаммов коронавируса "более чем вероятно".Йота-штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила этот вариант в список "представляющих интерес". Более опасные штаммы входят в список "вызывающих озабоченность" — сейчас их насчитывается четыре: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Предварительные данные говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни. Российские специалисты подчеркивали, что отечественные вакцины эффективны от всех известных на данный момент штаммов.
https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744881208.html
https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html
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сша, здоровье - общество, коронавирусы, вадим покровский, россия, коронавирус covid-19
18:53 11.08.2021 (обновлено: 20:09 11.08.2021)
 
Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19

Академик РАН Покровский призвал обновлять вакцины из-за новых штаммов SARS-CoV-2

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ученым стоит следить за появлением новых штаммов коронавирусной инфекции и вовремя обновлять препараты для вакцинации, заявил академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в беседе с "Газета.Ru".
"Надо вести исследования — в том числе и добавить нововведения в состав вакцин. Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса", — объяснил академик.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 23:59Распространение коронавируса
Новым штаммам коронавируса хотят дать названия созвездий
По словам Покровского, обновление вакцин необходимо, так как появление новых штаммов коронавируса "более чем вероятно".
Йота-штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила этот вариант в список "представляющих интерес". Более опасные штаммы входят в список "вызывающих озабоченность" — сейчас их насчитывается четыре: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Предварительные данные говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни. Российские специалисты подчеркивали, что отечественные вакцины эффективны от всех известных на данный момент штаммов.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 09:19Распространение коронавируса
Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма коронавируса составила 83%
 
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