https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745385115.html

Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19

Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19

Ученым стоит следить за появлением новых штаммов коронавирусной инфекции и вовремя обновлять препараты для вакцинации, заявил академик РАН, доктор медицинских... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:53

2021-08-11T18:53

2021-08-11T20:09

распространение коронавируса

сша

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вадим покровский

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ученым стоит следить за появлением новых штаммов коронавирусной инфекции и вовремя обновлять препараты для вакцинации, заявил академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в беседе с "Газета.Ru"."Надо вести исследования — в том числе и добавить нововведения в состав вакцин. Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса", — объяснил академик.По словам Покровского, обновление вакцин необходимо, так как появление новых штаммов коронавируса "более чем вероятно".Йота-штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила этот вариант в список "представляющих интерес". Более опасные штаммы входят в список "вызывающих озабоченность" — сейчас их насчитывается четыре: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Предварительные данные говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни. Российские специалисты подчеркивали, что отечественные вакцины эффективны от всех известных на данный момент штаммов.

https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744881208.html

https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html

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сша, здоровье - общество, коронавирусы, вадим покровский, россия, коронавирус covid-19