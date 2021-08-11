https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745385115.html
Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19
Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19
Ученым стоит следить за появлением новых штаммов коронавирусной инфекции и вовремя обновлять препараты для вакцинации, заявил академик РАН, доктор медицинских... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:53
2021-08-11T18:53
2021-08-11T20:09
распространение коронавируса
сша
здоровье - общество
коронавирусы
вадим покровский
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365638_0:267:3166:2048_1920x0_80_0_0_da63b6a2dbcdeedd313ad8218ae329dc.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ученым стоит следить за появлением новых штаммов коронавирусной инфекции и вовремя обновлять препараты для вакцинации, заявил академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в беседе с "Газета.Ru"."Надо вести исследования — в том числе и добавить нововведения в состав вакцин. Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса", — объяснил академик.По словам Покровского, обновление вакцин необходимо, так как появление новых штаммов коронавируса "более чем вероятно".Йота-штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила этот вариант в список "представляющих интерес". Более опасные штаммы входят в список "вызывающих озабоченность" — сейчас их насчитывается четыре: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Предварительные данные говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни. Российские специалисты подчеркивали, что отечественные вакцины эффективны от всех известных на данный момент штаммов.
https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744881208.html
https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365638_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_25f1842359cf6cd98da2e7628cdb8351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, здоровье - общество, коронавирусы, вадим покровский, россия, коронавирус covid-19
18:53 11.08.2021 (обновлено: 20:09 11.08.2021)
Академик РАН предложил обновлять вакцины из-за новых штаммов COVID-19
Академик РАН Покровский призвал обновлять вакцины из-за новых штаммов SARS-CoV-2