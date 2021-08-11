Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/koloniya-1745291365.html
Житель Челябинской области получил срок за интимную переписку с девочками
Житель Челябинской области получил срок за интимную переписку с девочками - РИА Новости, 11.08.2021
Житель Челябинской области получил срок за интимную переписку с девочками
Челябинский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за интимную переписку в социальной сети "ВКонтакте" с... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:28
2021-08-11T09:28
происшествия
челябинский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 11 авг – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за интимную переписку в социальной сети "ВКонтакте" с несовершеннолетними девочками, сообщила в среду пресс-служба суда.По данным суда, в 2019-2020 годах мужчина через страницу в социальной сети "ВКонтакте" вступал в интимную переписку с девочками от 10 до 14 лет. Он высылал им сообщения, содержащие циничные разговоры на сексуальные темы, употреблял лексику, имеющую отношение к интимной сфере. Одна из восьми потерпевших рассказала обо всем матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.Суд уточняет, что подсудимый имеет высшее образование, не женат, не трудоустроен, ранее судим за аналогичное преступление."Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор местному жителю… 1991 года рождения… Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, в покушении на насильственные действия, а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении потерпевших, не достигших 14-летнего и 16-летнего возраста, уточняется в сообщении.В суде подсудимый полностью отрицал свою причастность к преступлениям и наличие у него страницы во "ВКонтакте", добавляется в сообщении.В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признал состояние его здоровья, наличие явки с повинной и активное способствование следствию, отягчающим обстоятельством по одному из преступлений признан рецидив, поясняется в сообщении.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции, отмечает облсуд.
https://ria.ru/20210624/seks-1738133619.html
https://ria.ru/20210806/iznasilovanie-1744685673.html
https://ria.ru/20210804/iznasilovanie-1744310661.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, челябинский областной суд
09:28 11.08.2021
 
Житель Челябинской области получил срок за интимную переписку с девочками

Жителя Челябинской области осудили на 17 лет колонии за интимную переписку с девочками

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 11 авг – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за интимную переписку в социальной сети "ВКонтакте" с несовершеннолетними девочками, сообщила в среду пресс-служба суда.
По данным суда, в 2019-2020 годах мужчина через страницу в социальной сети "ВКонтакте" вступал в интимную переписку с девочками от 10 до 14 лет. Он высылал им сообщения, содержащие циничные разговоры на сексуальные темы, употреблял лексику, имеющую отношение к интимной сфере. Одна из восьми потерпевших рассказала обо всем матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 08:00
"С поросенком я жить не хочу": как устроен рынок аренды жилья за интим
Суд уточняет, что подсудимый имеет высшее образование, не женат, не трудоустроен, ранее судим за аналогичное преступление.
"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор местному жителю… 1991 года рождения… Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:26
В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки
Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, в покушении на насильственные действия, а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении потерпевших, не достигших 14-летнего и 16-летнего возраста, уточняется в сообщении.
В суде подсудимый полностью отрицал свою причастность к преступлениям и наличие у него страницы во "ВКонтакте", добавляется в сообщении.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признал состояние его здоровья, наличие явки с повинной и активное способствование следствию, отягчающим обстоятельством по одному из преступлений признан рецидив, поясняется в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции, отмечает облсуд.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:11
В Подмосковье мужчина пойдет под суд за изнасилование дочери сожительницы
 
ПроисшествияЧелябинский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния