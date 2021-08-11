https://ria.ru/20210811/koloniya-1745291365.html
Житель Челябинской области получил срок за интимную переписку с девочками
Житель Челябинской области получил срок за интимную переписку с девочками - РИА Новости, 11.08.2021
Житель Челябинской области получил срок за интимную переписку с девочками
Челябинский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за интимную переписку в социальной сети "ВКонтакте" с... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:28
2021-08-11T09:28
2021-08-11T09:28
происшествия
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 авг – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за интимную переписку в социальной сети "ВКонтакте" с несовершеннолетними девочками, сообщила в среду пресс-служба суда.По данным суда, в 2019-2020 годах мужчина через страницу в социальной сети "ВКонтакте" вступал в интимную переписку с девочками от 10 до 14 лет. Он высылал им сообщения, содержащие циничные разговоры на сексуальные темы, употреблял лексику, имеющую отношение к интимной сфере. Одна из восьми потерпевших рассказала обо всем матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.Суд уточняет, что подсудимый имеет высшее образование, не женат, не трудоустроен, ранее судим за аналогичное преступление."Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор местному жителю… 1991 года рождения… Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, в покушении на насильственные действия, а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении потерпевших, не достигших 14-летнего и 16-летнего возраста, уточняется в сообщении.В суде подсудимый полностью отрицал свою причастность к преступлениям и наличие у него страницы во "ВКонтакте", добавляется в сообщении.В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признал состояние его здоровья, наличие явки с повинной и активное способствование следствию, отягчающим обстоятельством по одному из преступлений признан рецидив, поясняется в сообщении.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции, отмечает облсуд.
https://ria.ru/20210624/seks-1738133619.html
https://ria.ru/20210806/iznasilovanie-1744685673.html
https://ria.ru/20210804/iznasilovanie-1744310661.html
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происшествия, челябинский областной суд
Житель Челябинской области получил срок за интимную переписку с девочками
Жителя Челябинской области осудили на 17 лет колонии за интимную переписку с девочками
ЧЕЛЯБИНСК, 11 авг – РИА Новости. Челябинский областной суд
приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за интимную переписку в социальной сети "ВКонтакте" с несовершеннолетними девочками, сообщила в среду пресс-служба суда.
По данным суда, в 2019-2020 годах мужчина через страницу в социальной сети "ВКонтакте" вступал в интимную переписку с девочками от 10 до 14 лет. Он высылал им сообщения, содержащие циничные разговоры на сексуальные темы, употреблял лексику, имеющую отношение к интимной сфере. Одна из восьми потерпевших рассказала обо всем матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Суд уточняет, что подсудимый имеет высшее образование, не женат, не трудоустроен, ранее судим за аналогичное преступление.
"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор местному жителю… 1991 года рождения… Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, в покушении на насильственные действия, а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении потерпевших, не достигших 14-летнего и 16-летнего возраста, уточняется в сообщении.
В суде подсудимый полностью отрицал свою причастность к преступлениям и наличие у него страницы во "ВКонтакте", добавляется в сообщении.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признал состояние его здоровья, наличие явки с повинной и активное способствование следствию, отягчающим обстоятельством по одному из преступлений признан рецидив, поясняется в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции, отмечает облсуд.