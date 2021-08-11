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ЕАО представит на ВЭФ проект по созданию биомедицинского кластера

ЕАО представит на ВЭФ проект по созданию биомедицинского кластера - РИА Новости, 11.08.2021

ЕАО представит на ВЭФ проект по созданию биомедицинского кластера

На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Еврейская автономная область (ЕАО) в рамках выставки "Улица Дальнего... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:50

2021-08-11T12:50

2021-08-11T12:50

владивосток

дальний восток

фонд "росконгресс"

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Еврейская автономная область (ЕАО) в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит проекты по созданию биомедицинского кластера и горнодобывающих производств, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО."В Еврейской автономной области начнет работу первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян. Здесь может появиться мощный транспортно-логистический и производственный комплекс. Это даст экономический стимул для развития региона и всего Дальнего Востока, позволит создать рабочие места самого широкого плана: и для рабочих специальностей, и для высококвалифицированных специалистов – инженеров, программистов, логистов. Этот и другие проекты будут представлены в павильоне области. С экономическим потенциалом, культурными особенностями и природными богатствами смогут ознакомиться гости и участники Восточного экономического форума", – сказал вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.В павильоне ЕАО разместят информацию об инвестиционных проектах региона. В частности, посетителям расскажут о создании биомедицинского кластера, высокотехнологичного лесопромышленного предприятия "ВТК Инвест", горнодобывающего предприятия по производству обогащенной железной руды на базе Кимканского и Сутарского месторождений железистых кварцитов, о первом мосте между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян и других проектах."Еврейская автономная область имеет богатый потенциал в разных сферах: промышленность, культура и туризм. Все эти возможности мы представим на площадке Восточного экономического форума. Гости нашего павильона смогут больше узнать о возможностях автономии. Наряду с уже зарекомендовавшими себя инвестиционными проектами будут представлены и те, которые только начинают реализовываться. Каждый гость нашей площадки сможет ближе познакомиться с самобытной еврейской культурой и нашими спортивными достижениями. Нам есть чем гордиться и что показать на площадке ВЭФ", – сказал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, слова которого приводятся в сообщении.Также регион продемонстрирует туристический потенциал через санаторно-курортный комплекс "Кульдур", 100-летие Волочаевской сопки и "Еврейское местечко".В рамках культурной программы перед посетителями выставки выступят ансамбль еврейской песни "Иланот", народный ансамбль скрипачей, дуэт кавер-группы Holiday Pro и другие артисты.

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владивосток, дальний восток, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), восточный экономический форум (вэф)