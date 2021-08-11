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Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов

Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов - РИА Новости, 11.08.2021

Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов

Отельеры Кипра придумали способ избавить непривитых иностранных туристов, включая россиян, от расходов на дополнительные тесты во время отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:39

2021-08-11T18:39

2021-08-11T18:39

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отельеры Кипра придумали способ избавить непривитых иностранных туристов, включая россиян, от расходов на дополнительные тесты во время отдыха, сообщает АТОР.Согласно новым требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством, с 1 августа невакцинированным гостям острова нужно проходить либо ПЦР-тест или делать экспресс-исследование на наличие антигенов на седьмой день после прибытия. На привитых туристов (Кипр признает "Спутник V"), а также на тех, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.Дополнительный диагностический анализ, цену на который правительство ограничило десятью евро, туристы могут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках. Это вдобавок к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран каждой цветовой зоны. Россия отнесена к "красной" группе, и не прошедшим иммунизацию гражданам приходится сдавать два ПЦР-теста: один до въезда, второй — по прибытию.Кипрские отельеры назвали ужесточение мер для российских туристов "выстрелом в ногу". Чтобы сохранить турпоток из России, Кипрская ассоциации отельеров (PASYXE) заключила контракт с частной лабораторией, которая займется тестированием постояльцев гостиниц, входящих в ассоциацию.Таким образом, иностранцам, отдыхающим более семи дней, не нужно ехать на процедуру и самостоятельно платить за нее. В отели будут приезжать мобильные бригады, которые возьмут экспресс-анализ.В министерстве по туризму Кипра пояснили, что стоимость расходов на проведение тестирования полностью покроют отельеры и правительство страны.

https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19