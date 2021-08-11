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Туризм
https://ria.ru/20210811/kipr-1745348025.html
Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов
Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов - РИА Новости, 11.08.2021
Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов
Отельеры Кипра придумали способ избавить непривитых иностранных туристов, включая россиян, от расходов на дополнительные тесты во время отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:39
2021-08-11T18:39
туризм
кипр
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отельеры Кипра придумали способ избавить непривитых иностранных туристов, включая россиян, от расходов на дополнительные тесты во время отдыха, сообщает АТОР.Согласно новым требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством, с 1 августа невакцинированным гостям острова нужно проходить либо ПЦР-тест или делать экспресс-исследование на наличие антигенов на седьмой день после прибытия. На привитых туристов (Кипр признает "Спутник V"), а также на тех, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.Дополнительный диагностический анализ, цену на который правительство ограничило десятью евро, туристы могут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках. Это вдобавок к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран каждой цветовой зоны. Россия отнесена к "красной" группе, и не прошедшим иммунизацию гражданам приходится сдавать два ПЦР-теста: один до въезда, второй — по прибытию.Кипрские отельеры назвали ужесточение мер для российских туристов "выстрелом в ногу". Чтобы сохранить турпоток из России, Кипрская ассоциации отельеров (PASYXE) заключила контракт с частной лабораторией, которая займется тестированием постояльцев гостиниц, входящих в ассоциацию.Таким образом, иностранцам, отдыхающим более семи дней, не нужно ехать на процедуру и самостоятельно платить за нее. В отели будут приезжать мобильные бригады, которые возьмут экспресс-анализ.В министерстве по туризму Кипра пояснили, что стоимость расходов на проведение тестирования полностью покроют отельеры и правительство страны.
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кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19
18:39 11.08.2021
 

Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов

CC0 / Walkerssk / Кириния, Турецкая республика северного Кипра
Кириния, Турецкая республика северного Кипра - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
CC0 / Walkerssk /
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отельеры Кипра придумали способ избавить непривитых иностранных туристов, включая россиян, от расходов на дополнительные тесты во время отдыха, сообщает АТОР.
Согласно новым требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством, с 1 августа невакцинированным гостям острова нужно проходить либо ПЦР-тест или делать экспресс-исследование на наличие антигенов на седьмой день после прибытия. На привитых туристов (Кипр признает "Спутник V"), а также на тех, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.
Дополнительный диагностический анализ, цену на который правительство ограничило десятью евро, туристы могут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках. Это вдобавок к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран каждой цветовой зоны. Россия отнесена к "красной" группе, и не прошедшим иммунизацию гражданам приходится сдавать два ПЦР-теста: один до въезда, второй — по прибытию.
Кипрские отельеры назвали ужесточение мер для российских туристов "выстрелом в ногу". Чтобы сохранить турпоток из России, Кипрская ассоциации отельеров (PASYXE) заключила контракт с частной лабораторией, которая займется тестированием постояльцев гостиниц, входящих в ассоциацию.
Таким образом, иностранцам, отдыхающим более семи дней, не нужно ехать на процедуру и самостоятельно платить за нее. В отели будут приезжать мобильные бригады, которые возьмут экспресс-анализ.
В министерстве по туризму Кипра пояснили, что стоимость расходов на проведение тестирования полностью покроют отельеры и правительство страны.
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