https://ria.ru/20210811/kipr-1745348025.html
Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов
Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов - РИА Новости, 11.08.2021
Власти и отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты туристов
Отельеры Кипра придумали способ избавить непривитых иностранных туристов, включая россиян, от расходов на дополнительные тесты во время отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:39
2021-08-11T18:39
2021-08-11T18:39
туризм
кипр
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155137/36/1551373609_163:0:1758:897_1920x0_80_0_0_158557d6d6919f5c49536fd74595e733.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отельеры Кипра придумали способ избавить непривитых иностранных туристов, включая россиян, от расходов на дополнительные тесты во время отдыха, сообщает АТОР.Согласно новым требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством, с 1 августа невакцинированным гостям острова нужно проходить либо ПЦР-тест или делать экспресс-исследование на наличие антигенов на седьмой день после прибытия. На привитых туристов (Кипр признает "Спутник V"), а также на тех, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.Дополнительный диагностический анализ, цену на который правительство ограничило десятью евро, туристы могут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках. Это вдобавок к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран каждой цветовой зоны. Россия отнесена к "красной" группе, и не прошедшим иммунизацию гражданам приходится сдавать два ПЦР-теста: один до въезда, второй — по прибытию.Кипрские отельеры назвали ужесточение мер для российских туристов "выстрелом в ногу". Чтобы сохранить турпоток из России, Кипрская ассоциации отельеров (PASYXE) заключила контракт с частной лабораторией, которая займется тестированием постояльцев гостиниц, входящих в ассоциацию.Таким образом, иностранцам, отдыхающим более семи дней, не нужно ехать на процедуру и самостоятельно платить за нее. В отели будут приезжать мобильные бригады, которые возьмут экспресс-анализ.В министерстве по туризму Кипра пояснили, что стоимость расходов на проведение тестирования полностью покроют отельеры и правительство страны.
https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html
кипр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155137/36/1551373609_363:0:1559:897_1920x0_80_0_0_bdc1f84448574ef8014089df686cec35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Отельеры Кипра придумали способ избавить непривитых иностранных туристов, включая россиян, от расходов на дополнительные тесты во время отдыха, сообщает
АТОР.
Согласно новым требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством, с 1 августа невакцинированным гостям острова нужно проходить либо ПЦР-тест или делать экспресс-исследование на наличие антигенов на седьмой день после прибытия. На привитых туристов (Кипр признает "Спутник V"), а также на тех, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.
Дополнительный диагностический анализ, цену на который правительство ограничило десятью евро, туристы могут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках. Это вдобавок к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран каждой цветовой зоны. Россия отнесена к "красной" группе, и не прошедшим иммунизацию гражданам приходится сдавать два ПЦР-теста: один до въезда, второй — по прибытию.
Кипрские отельеры назвали
ужесточение мер для российских туристов "выстрелом в ногу". Чтобы сохранить турпоток из России, Кипрская ассоциации отельеров (PASYXE) заключила контракт с частной лабораторией, которая займется тестированием постояльцев гостиниц, входящих в ассоциацию.
Таким образом, иностранцам, отдыхающим более семи дней, не нужно ехать на процедуру и самостоятельно платить за нее. В отели будут приезжать мобильные бригады, которые возьмут экспресс-анализ.
В министерстве по туризму Кипра пояснили, что стоимость расходов на проведение тестирования полностью покроют отельеры и правительство страны.