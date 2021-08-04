https://ria.ru/20210804/kipr-1744312019.html

Стала известна цена дополнительных тестов на коронавирус на Кипре

Стала известна цена дополнительных тестов на коронавирус на Кипре - РИА Новости, 04.08.2021

Стала известна цена дополнительных тестов на коронавирус на Кипре

Стоимость дополнительных тестов, которые теперь обязаны сдавать все непривитые путешественники на Кипре, будет начинаться от 900 рублей, пишет АТОР. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:55

2021-08-04T14:55

2021-08-04T14:55

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Стоимость дополнительных тестов, которые теперь обязаны сдавать все непривитые путешественники на Кипре, будет начинаться от 900 рублей, пишет АТОР.Власти Кипра внесли изменения в протоколы пребывания туристов из-за рубежа в стране: отдыхающие без сертификата о вакцинации должны делать тест на COVID-19 на седьмой день своей поездки и затем повторять процедуру каждые трое суток. Это требование также относится и к тем, кто уже находится на острове.У туристов есть два варианта: сдать ПЦР в сертифицированной лаборатории (адреса разместят на стойках информации в отелях) либо экспресс-тест на антигены. Его делают в аптеках за 10 евро.Уточняется, что первую неделю отдыхающие смогут беспрепятственно перемещаться по Кипру по пропуску CyprusFlightPass. Однако по прошествии семи дней без документа SafePass, подтверждающего повторное тестирование, нельзя будет попасть в общественные места — кафе, торговые центры, магазины, театры. Отельеры уже прозвали новые требования "выстрелом в ногу", так как из-за них турпоток из России может ощутимо снизиться.

https://ria.ru/20210804/shri-lanka-1744296377.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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