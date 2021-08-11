https://ria.ru/20210811/karateli-1745346806.html

ФСБ опубликовала документы о гитлеровских карателях среди русской эмиграции

ФСБ опубликовала документы о гитлеровских карателях среди русской эмиграции - РИА Новости, 11.08.2021

ФСБ опубликовала документы о гитлеровских карателях среди русской эмиграции

ФСБ рассекретила материалы, которые свидетельствуют о службе русских эмигрантов в годы Великой Отечественной войны в карательных подразделениях гитлеровцев... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:20

2021-08-11T15:20

2021-08-11T16:22

ссср

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ФСБ рассекретила материалы, которые свидетельствуют о службе русских эмигрантов в годы Великой Отечественной войны в карательных подразделениях гитлеровцев. Документы опубликованы на сайте спецслужбы.Речь, в частности, идет о батальоне СС особого назначения, а впоследствии добровольческом особом полке СС "Варяг", ядром которого стали антисоветски настроенные русские эмигранты, проживавшие на территории Югославии. Среди них были выпускники кадетских корпусов, военно-училищных курсов Русского общевоинского союза, молодежь из состава русской диаспоры в Югославии. Командовал батальоном бывший офицер Русской императорской армии Михаил Семенов, получивший чин гауптштурмфюрера."Становление карательного "батальона СС особого назначения" не обошлось и без спецслужб Третьего рейха, с которыми Семенов еще в 1941 году установил тесный контакт. Подготовка батальона осуществлялась в рамках "Предприятия "Цеппелин" отдела C/Z (Zeppelin) VI Управления (внешняя разведка) Главного управления имперской безопасности (РСХА)", — говорится в справке ФСБ. "Цеппелином" был разведывательно-диверсионный орган гитлеровской Германии, созданный в марте 1942 года для работы в советском тылу.Советские военнопленные, завербованные в батальон, проходили подготовку в приемно-распределительном лагере в местечке Зандберг, в полутора километрах от железнодорожной станции Брайтенмаркт в Верхней Силезии. Там постоянно находилось до тысячи человек, преимущественно бывших военнослужащих Красной армии. Официально лагерь назывался "СС зондерлагерь Зандберг", начальником был штурмбанфюрер СС Вальтер Куррек, в 1942-1943 годах возглавлявший главную команду "Цеппелин-Юг".Всех агентов разделили на учебные роты по национальному и территориальному признаку: первая состояла из русских, вторая — из украинцев, третья — из донских казаков, остальные — из представителей кавказских и среднеазиатских национальностей.Первоначально "батальон СС особого назначения" насчитывал около 600 человек и находился в оперативном подчинении командования армейской группы вермахта в Сербии и тех дивизий, в состав которых он входил. Снабжение велось через Главное управление СС. Однако, вопреки первоначальному замыслу, батальон направили не на советско-германский фронт, а в Югославию — для карательных операций.Убийства партизанО том, чем именно занимался особый полк СС "Варяг" на Балканах, подробно рассказывается в материалах из архивного следственного дела Григория Бурбело, проходившего подготовку во второй (украинской) роте.Выходец из крестьян-кулаков, украинец Бурбело в 1941-1944 годах жил в оккупированной нацистами Херсонской области. В феврале 1944-го он добровольно вступил в батальон СС особого назначения, а с августа того же года принимал участие в карательных операциях против югославских партизан. После войны его арестовали советские органы безопасности."Личный состав батальона под командованием Семенова грабил население сел, которые поддерживали связь с партизанами. Под силой оружия мы уводили из сел скот, забирали у населения продукты питания, одежду и ценности. Ряд населенных пунктов, названия которых не помню, в которых мы обнаруживали партизан, мы подвергали полному опустошению, сжигали дома семей партизан. Местное население в этих случаях вовсе изгонялось из населенных пунктов", — рассказал Бурбело на одном из допросов.Кроме того, "варяги" принимали активное участие в убийствах партизан в Словении. Об этом Бурбело также дал показания."Партизаны, взятые в плен, расстреливались или передавались на расправу немецким эсэсовцам. Правда, мне лично пленных партизан расстреливать не приходилось, а сколько мною было убито или ранено партизан во время боевых операций, я сказать затрудняюсь, потому что это учесть было невозможно. Не отрицаю, что в боях против югославских партизан я участвовал неоднократно", — признался Бурбело.В начале 1945-го батальон особого назначения преобразовали в карательный Добровольческий полк особого назначения "Варяг". Его штаб состоял из русских офицеров-белоэмигрантов — в отличие от многих коллаборационистских формирований подобного рода, где командные должности занимали офицеры вермахта и СС.Карательные операции полка СС "Варяг" против югославских партизан продолжались вплоть до краха Третьего рейха. В мае 1945-го полк сложил оружие и перешел на территорию Австрии, где его интернировали британские войска. Из Австрии бывших карателей перевезли в город Таранто (Италия), а в конце июня вновь вернули в Австрию. Вместе с другими военнослужащими Бурбело передали представителям командования Красной армии и направили в спецлагерь для репатриированных.В мае 1946-го Бурбело и других репатриантов перевезли в Румынию, а через две недели направили в Тульскую область для работы в угольной промышленности. До ареста он был бетонщиком в тресте "Тулапромстрой".Следствие по делу Бурбело вели сотрудники следственного отдела управления Министерства госбезопасности СССР по Тульской области. В январе 1949 года военный трибунал признал его виновным в измене Родине и приговорил к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Он избежал смертной казни лишь потому, что с мая 1947 года высшую меру наказания за измену Родине заменили 25 годами.

https://ria.ru/20210508/marsh-1731514013.html

https://ria.ru/20201126/sssr-1586369134.html

https://ria.ru/20210419/gitlerovtsy-1728866425.html

https://ria.ru/20210429/marsh-1730445122.html

https://ria.ru/20201224/karatel-1590672639.html

https://ria.ru/20210801/voyna-1743814805.html

ссср

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности