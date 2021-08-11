https://ria.ru/20210811/kandagar-1745386096.html

Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре

Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре - РИА Новости, 11.08.2021

Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре

Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о захвате талибами тюрьмы в афганском Кандагаре. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:57

2021-08-11T18:57

2021-08-11T18:57

в мире

талибан

кундуз (провинция)

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о захвате талибами тюрьмы в афганском Кандагаре.Телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей сообщает, что движение "Талибан"* вновь возобновило нападения на Кандагар и соседнюю провинцию Орузган."Центральная тюрьма в городе Кандагаре после длительной осады сегодня вечером была полностью завоевана", - говорится в заявлении Моджахеда в Twitter.По заявлению талибов, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались радикалам.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а затем – что заняли административные центры еще восьми из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. Десятого августа талибы сообщили, что взяли Пули-Хумри – главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210811/zakhvat-1745379358.html

кундуз (провинция)

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-11T18:57 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, кундуз (провинция), обострение ситуации в афганистане