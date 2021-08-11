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Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре
Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре - РИА Новости, 11.08.2021
Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре
Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о захвате талибами тюрьмы в афганском Кандагаре. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:57
2021-08-11T18:57
в мире
талибан
кундуз (провинция)
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о захвате талибами тюрьмы в афганском Кандагаре.Телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей сообщает, что движение "Талибан"* вновь возобновило нападения на Кандагар и соседнюю провинцию Орузган."Центральная тюрьма в городе Кандагаре после длительной осады сегодня вечером была полностью завоевана", - говорится в заявлении Моджахеда в Twitter.По заявлению талибов, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались радикалам.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а затем – что заняли административные центры еще восьми из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. Десятого августа талибы сообщили, что взяли Пули-Хумри – главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, кундуз (провинция), обострение ситуации в афганистане
18:57 11.08.2021
 
Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре

Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре и освобождении заключенных

© РИА НовостиТалибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о захвате талибами тюрьмы в афганском Кандагаре.
Телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей сообщает, что движение "Талибан"* вновь возобновило нападения на Кандагар и соседнюю провинцию Орузган.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 18:10
Талибы заявили о захвате аэропортов в Шибергане и Фарахе
"Центральная тюрьма в городе Кандагаре после длительной осады сегодня вечером была полностью завоевана", - говорится в заявлении Моджахеда в Twitter.
По заявлению талибов, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались радикалам.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а затем – что заняли административные центры еще восьми из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. Десятого августа талибы сообщили, что взяли Пули-Хумри – главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреТалибанКундуз (провинция)Обострение ситуации в Афганистане
 
 
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