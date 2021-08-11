https://ria.ru/20210811/istra-1745411416.html

Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре

Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре - РИА Новости, 11.08.2021

Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре

Полиция задержала двух из пяти бежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщил портал "МВД Медиа" со ссылкой на официального... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T23:21

2021-08-11T23:21

2021-08-11T23:53

происшествия

истра

россия

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Полиция задержала двух из пяти бежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщил портал "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.Отмечается, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними задержали мужчину и женщину, которые арендовали это жилье. Их подозревают в пособничестве побегу в виде предоставления укрытия.Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел, остальных беглецов разыскивают.В ночь на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пять человек, все они уроженцы Молдавии: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.По факту побега СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, по нему арестовали двоих сотрудников истринского ИВС.

https://ria.ru/20210809/poiski-1745063751.html

истра

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происшествия, истра, россия, побег подсудимых из ивс в истре