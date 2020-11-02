https://ria.ru/20201102/ubiystvo-1582603935.html

В Подмосковье застрелили из арбалета "колбасного короля" Маругова

В Подмосковье застрелили из арбалета "колбасного короля" Маругова

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины в бане, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:42

2020-11-02T10:42

2020-11-02T17:10

владимир маругов

ольга врадий

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины в бане, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что убитый — бизнесмен Владимир Маругов. Его бывшая жена это подтвердила.СМИ называют Маругова "мясным королем" — коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов."По предварительным данным, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать", — рассказала Врадий, не уточняя имен.Жена предпринимателя позвонила в полицию, но прибывшие на место сотрудники обнаружили бизнесмена уже "без признаков жизни".Нападавшие скрылись на машине. Автомобиль позже обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа.Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не поймали.Между тем в июле 2019 года в ДТП умер сын бизнесмена Александр. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.Александр Маругов окончил МГИМО и позиционировал себя как эксперт в области майнинга криптовалют. Был одним из основателей компании, собирающей майнинг-фермы на заказ.

https://ria.ru/20201025/deputat-1581448356.html

https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576600280.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир маругов, ольга врадий, москва, московская область (подмосковье), происшествия