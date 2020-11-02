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В Подмосковье застрелили из арбалета "колбасного короля" Маругова
В Подмосковье застрелили из арбалета "колбасного короля" Маругова
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины в бане, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:42
2020-11-02T17:10
владимир маругов
ольга врадий
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины в бане, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что убитый — бизнесмен Владимир Маругов. Его бывшая жена это подтвердила.СМИ называют Маругова "мясным королем" — коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов."По предварительным данным, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать", — рассказала Врадий, не уточняя имен.Жена предпринимателя позвонила в полицию, но прибывшие на место сотрудники обнаружили бизнесмена уже "без признаков жизни".Нападавшие скрылись на машине. Автомобиль позже обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа.Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не поймали.Между тем в июле 2019 года в ДТП умер сын бизнесмена Александр. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.Александр Маругов окончил МГИМО и позиционировал себя как эксперт в области майнинга криптовалют. Был одним из основателей компании, собирающей майнинг-фермы на заказ.
https://ria.ru/20201025/deputat-1581448356.html
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владимир маругов, ольга врадий, москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье застрелили из арбалета "колбасного короля" Маругова

10:42 02.11.2020 (обновлено: 17:10 02.11.2020)
 
© Телеканал "ПроБизнес"Владимир Маругов. Кадр видео телекаланала "ПроБизнес"
Владимир Маругов. Кадр видео телекаланала ПроБизнес - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Телеканал "ПроБизнес"
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины в бане, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что убитый — бизнесмен Владимир Маругов. Его бывшая жена это подтвердила.
СМИ называют Маругова "мясным королем" — коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов.
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"По предварительным данным, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать", — рассказала Врадий, не уточняя имен.
Жена предпринимателя позвонила в полицию, но прибывшие на место сотрудники обнаружили бизнесмена уже "без признаков жизни".
Нападавшие скрылись на машине. Автомобиль позже обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа.
© Фото : СК РФ

Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники

Автомобиль, на котором предположительно скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники
1 из 3

Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники

© Фото : СК РФ
© Фото : СК РФ

Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники

Автомобиль, на котором предположительно скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники
2 из 3

Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники

© Фото : СК РФ
© Фото : СК РФ

Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники

Автомобиль, на котором предположительно скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники
3 из 3

Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники

© Фото : СК РФ
1 из 3

Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники

© Фото : СК РФ
2 из 3

Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники

© Фото : СК РФ
3 из 3

Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на Владимира Маругова преступники

© Фото : СК РФ
Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не поймали.
Между тем в июле 2019 года в ДТП умер сын бизнесмена Александр. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.
Александр Маругов окончил МГИМО и позиционировал себя как эксперт в области майнинга криптовалют. Был одним из основателей компании, собирающей майнинг-фермы на заказ.
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Владимир МаруговОльга ВрадийМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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