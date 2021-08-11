https://ria.ru/20210811/gosdep-1745411159.html

Госдеп прокомментировал новые обвинения Навальному

Госдеп прокомментировал новые обвинения Навальному - РИА Новости, 11.08.2021

Госдеп прокомментировал новые обвинения Навальному

США в курсе новых обвинений Алексею Навальному в России, внимательно следят за ситуацией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T23:15

2021-08-11T23:15

2021-08-11T23:15

происшествия

сша

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

нед прайс

россия

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США в курсе новых обвинений Алексею Навальному в России, внимательно следят за ситуацией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.СК сообщил в среду, что Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, максимальная санкция по этой статье - до трех лет колонии. Новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года."Мы, конечно, знаем, об этом событии, это произошло вслед за тем, как российские власти не только арестовали господина Навального, но и насильственно подавляли многих россиян, которые мирно вышли на улицы, чтобы протестовать против его задержания … Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Прайс на брифинге.Россия в прошлом отвергала претензии США в отношении Навального.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210811/arganovskiy-1745399163.html

https://ria.ru/20210810/delo-1745158558.html

сша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, нед прайс, россия