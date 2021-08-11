Госдеп прокомментировал новые обвинения Навальному
Госдеп: США в курсе новых обвинений Навальному, внимательно следят за ситуацией
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США в курсе новых обвинений Алексею Навальному в России, внимательно следят за ситуацией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
СК сообщил в среду, что Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, максимальная санкция по этой статье - до трех лет колонии. Новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года.
"Мы, конечно, знаем, об этом событии, это произошло вслед за тем, как российские власти не только арестовали господина Навального, но и насильственно подавляли многих россиян, которые мирно вышли на улицы, чтобы протестовать против его задержания … Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Прайс на брифинге.
Россия в прошлом отвергала претензии США в отношении Навального.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.