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В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом
В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 11.08.2021
В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:18
2021-08-11T16:46
происшествия
санкт-петербург
гумвд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области."Одиннадцатого августа около 15.00 по Ленинскому проспекту у дома 140 автобус "Лиаз" совершил наезд на столб. Водитель трезвый. По предварительным данным, в результате произошедшего семь человек госпитализированы с травмами средней степени тяжести в медучреждение", - говорится в сообщении.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Автобус, попавший в ДТП, находился в исправном состоянии, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту."Перед выходом на рейс водитель автобуса прошел предрейсовый осмотр, отклонений в его состоянии не выявлено. Режим труда и отдыха водителя был соблюден. ДТП произошло на первом часу его работы. Автобус 2020 года выпуска находился в исправном состоянии", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, причины ДТП будут устанавливаться специальной рабочей комиссией. Руководству СПб ГУП "Пассажиравтотранс" поручено оказать помощь пострадавшим в аварии.
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происшествия, санкт-петербург, гумвд
16:18 11.08.2021 (обновлено: 16:46 11.08.2021)
 
В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Петербурге автобус въехал в столб, семь человек пострадали

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области.
"Одиннадцатого августа около 15.00 по Ленинскому проспекту у дома 140 автобус "Лиаз" совершил наезд на столб. Водитель трезвый. По предварительным данным, в результате произошедшего семь человек госпитализированы с травмами средней степени тяжести в медучреждение", - говорится в сообщении.
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В ДТП с маршруткой и автобусом в Анапе пострадали шесть человек
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Автобус, попавший в ДТП, находился в исправном состоянии, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
"Перед выходом на рейс водитель автобуса прошел предрейсовый осмотр, отклонений в его состоянии не выявлено. Режим труда и отдыха водителя был соблюден. ДТП произошло на первом часу его работы. Автобус 2020 года выпуска находился в исправном состоянии", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, причины ДТП будут устанавливаться специальной рабочей комиссией. Руководству СПб ГУП "Пассажиравтотранс" поручено оказать помощь пострадавшим в аварии.
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