https://ria.ru/20210811/dtp-1745358657.html

В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 11.08.2021

В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:18

2021-08-11T16:18

2021-08-11T16:46

происшествия

санкт-петербург

гумвд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области."Одиннадцатого августа около 15.00 по Ленинскому проспекту у дома 140 автобус "Лиаз" совершил наезд на столб. Водитель трезвый. По предварительным данным, в результате произошедшего семь человек госпитализированы с травмами средней степени тяжести в медучреждение", - говорится в сообщении.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Автобус, попавший в ДТП, находился в исправном состоянии, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту."Перед выходом на рейс водитель автобуса прошел предрейсовый осмотр, отклонений в его состоянии не выявлено. Режим труда и отдыха водителя был соблюден. ДТП произошло на первом часу его работы. Автобус 2020 года выпуска находился в исправном состоянии", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, причины ДТП будут устанавливаться специальной рабочей комиссией. Руководству СПб ГУП "Пассажиравтотранс" поручено оказать помощь пострадавшим в аварии.

https://ria.ru/20210810/anapa-1745235138.html

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, гумвд