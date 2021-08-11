https://ria.ru/20210811/desyat-1745388552.html

На Украине захотели превратить Россию в "десять нормальных стран"

На Украине захотели превратить Россию в "десять нормальных стран" - РИА Новости, 12.08.2021

На Украине захотели превратить Россию в "десять нормальных стран"

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в беседе с "Еспресо" заявил, что Киеву был бы выгоден "распад России". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-11T19:15

2021-08-11T19:15

2021-08-12T03:53

в мире

украина

киев

сша

владимир огрызко

мид украины

ситуация на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/100997/92/1009979289_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_b237800e1421ffc04496b124c048d406.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в беседе с "Еспресо" заявил, что Киеву был бы выгоден "распад России"."Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну", — заявил дипломат.По мнению Огрызко, такой сценарий должен пугать западных партнеров, однако миссия Украины состоит в том, чтобы доказать им экономическую выгоду от "разделения России на десять стран".На вопрос журналиста о том, как именно это, по его мнению, возможно, дипломат ответить не смог — однако заверил, что "границы" придуманных стран уже "вырисовываются на карте", а сам процесс якобы сравним с распадом СССР.Огрызко уже не раз привлекал внимание СМИ, допуская резкие высказывания о России. Так, в январе бывший глава МИД Украины рассказывал о планах Киева "потушить свет в Кремле", а также призывал власти страны предоставить США свою территорию в качестве плацдарма для борьбы с Москвой. Также дипломат называл украинских беженцев дезертирами, предлагал лишить их гражданства и "оставить навсегда" в России. В Госдуме, в частности, в ответ на слова Огрызко подчеркивали, что его дипломатическая карьера закончилась более десяти лет назад, а такие попытки вернуться на медиаарену и заигрывать с Вашингтоном выглядят нелепо.Запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям закреплен в Конституции.

https://ria.ru/20210802/kuleba-1744014048.html

https://ria.ru/20210806/ukraina-1744779112.html

украина

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, сша, владимир огрызко, мид украины, ситуация на украине, россия