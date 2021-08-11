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На Украине захотели превратить Россию в "десять нормальных стран"
На Украине захотели превратить Россию в "десять нормальных стран" - РИА Новости, 12.08.2021
На Украине захотели превратить Россию в "десять нормальных стран"
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в беседе с "Еспресо" заявил, что Киеву был бы выгоден "распад России". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-11T19:15
2021-08-12T03:53
в мире
украина
киев
сша
владимир огрызко
мид украины
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в беседе с "Еспресо" заявил, что Киеву был бы выгоден "распад России"."Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну", — заявил дипломат.По мнению Огрызко, такой сценарий должен пугать западных партнеров, однако миссия Украины состоит в том, чтобы доказать им экономическую выгоду от "разделения России на десять стран".На вопрос журналиста о том, как именно это, по его мнению, возможно, дипломат ответить не смог — однако заверил, что "границы" придуманных стран уже "вырисовываются на карте", а сам процесс якобы сравним с распадом СССР.Огрызко уже не раз привлекал внимание СМИ, допуская резкие высказывания о России. Так, в январе бывший глава МИД Украины рассказывал о планах Киева "потушить свет в Кремле", а также призывал власти страны предоставить США свою территорию в качестве плацдарма для борьбы с Москвой. Также дипломат называл украинских беженцев дезертирами, предлагал лишить их гражданства и "оставить навсегда" в России. В Госдуме, в частности, в ответ на слова Огрызко подчеркивали, что его дипломатическая карьера закончилась более десяти лет назад, а такие попытки вернуться на медиаарену и заигрывать с Вашингтоном выглядят нелепо.Запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям закреплен в Конституции.
https://ria.ru/20210802/kuleba-1744014048.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир огрызко, мид украины, ситуация на украине, россия
19:15 11.08.2021 (обновлено: 03:53 12.08.2021)
 
На Украине захотели превратить Россию в "десять нормальных стран"

Экс-глава МИД Украины Огрызко: Украине и Западу выгоден распад России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в беседе с "Еспресо" заявил, что Киеву был бы выгоден "распад России".
"Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну", — заявил дипломат.
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2 августа, 15:05
Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
По мнению Огрызко, такой сценарий должен пугать западных партнеров, однако миссия Украины состоит в том, чтобы доказать им экономическую выгоду от "разделения России на десять стран".
На вопрос журналиста о том, как именно это, по его мнению, возможно, дипломат ответить не смог — однако заверил, что "границы" придуманных стран уже "вырисовываются на карте", а сам процесс якобы сравним с распадом СССР.
Огрызко уже не раз привлекал внимание СМИ, допуская резкие высказывания о России. Так, в январе бывший глава МИД Украины рассказывал о планах Киева "потушить свет в Кремле", а также призывал власти страны предоставить США свою территорию в качестве плацдарма для борьбы с Москвой. Также дипломат называл украинских беженцев дезертирами, предлагал лишить их гражданства и "оставить навсегда" в России. В Госдуме, в частности, в ответ на слова Огрызко подчеркивали, что его дипломатическая карьера закончилась более десяти лет назад, а такие попытки вернуться на медиаарену и заигрывать с Вашингтоном выглядят нелепо.
Запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям закреплен в Конституции.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 22:41
Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ОгрызкоМИД УкраиныСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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