16:49 11.08.2021 (обновлено: 17:51 11.08.2021)
После разлива нефти в районе Новороссийска возбудили уголовное дело
Следователи возбудили дело о загрязнении морской среды из-за разлива нефти в районе Новороссийска
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Органы внутренних дел возбудили уголовное дело из-за разлива нефти в районе Новороссийска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Она уточнила, что из-за широкого общественного резонанса расследование передали в Следственный комитет.
Речь идет о статье "Загрязнение морской среды". Виновным грозит до четырех месяцев лишения свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему. Они также назначили экологическую экспертизу, решается вопрос о проведении других исследований.
По предварительным данным, нефть разлилась в Черное море 7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, во время закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1. Как заявляла пресс-служба консорциума, утечка составила около 12 кубометров, а ее площадь — порядка 200 квадратных метров, но на спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что пятно в 400 тысяч раз больше — почти 80 квадратных километров.
По данным Института океанологии РАН, распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье — ему не потребуется серьезная очистка. По оценкам WWF России, в море попало 100 тонн нефтепродуктов. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть соберут в течение двух недель.