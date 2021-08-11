https://ria.ru/20210811/delo-1745364922.html

После разлива нефти в районе Новороссийска возбудили уголовное дело

После разлива нефти в районе Новороссийска возбудили уголовное дело - РИА Новости, 11.08.2021

После разлива нефти в районе Новороссийска возбудили уголовное дело

Органы внутренних дел возбудили уголовное дело из-за разлива нефти в районе Новороссийска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:49

2021-08-11T16:49

2021-08-11T17:51

происшествия

новороссийск

следственный комитет россии (ск рф)

нефть

российская академия наук

всемирный фонд дикой природы

черное море

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Органы внутренних дел возбудили уголовное дело из-за разлива нефти в районе Новороссийска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.Она уточнила, что из-за широкого общественного резонанса расследование передали в Следственный комитет.Речь идет о статье "Загрязнение морской среды". Виновным грозит до четырех месяцев лишения свободы.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему. Они также назначили экологическую экспертизу, решается вопрос о проведении других исследований. По предварительным данным, нефть разлилась в Черное море 7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, во время закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1. Как заявляла пресс-служба консорциума, утечка составила около 12 кубометров, а ее площадь — порядка 200 квадратных метров, но на спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что пятно в 400 тысяч раз больше — почти 80 квадратных километров.По данным Института океанологии РАН, распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье — ему не потребуется серьезная очистка. По оценкам WWF России, в море попало 100 тонн нефтепродуктов. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть соберут в течение двух недель.

https://ria.ru/20210811/neft-1745317164.html

https://ria.ru/20210811/delfinariy-1745336108.html

новороссийск

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), нефть, российская академия наук, всемирный фонд дикой природы, черное море, россия