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После разлива нефти в районе Новороссийска возбудили уголовное дело
После разлива нефти в районе Новороссийска возбудили уголовное дело - РИА Новости, 11.08.2021
После разлива нефти в районе Новороссийска возбудили уголовное дело
Органы внутренних дел возбудили уголовное дело из-за разлива нефти в районе Новороссийска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:49
2021-08-11T17:51
происшествия
новороссийск
следственный комитет россии (ск рф)
нефть
российская академия наук
всемирный фонд дикой природы
черное море
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Органы внутренних дел возбудили уголовное дело из-за разлива нефти в районе Новороссийска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.Она уточнила, что из-за широкого общественного резонанса расследование передали в Следственный комитет.Речь идет о статье "Загрязнение морской среды". Виновным грозит до четырех месяцев лишения свободы.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему. Они также назначили экологическую экспертизу, решается вопрос о проведении других исследований. По предварительным данным, нефть разлилась в Черное море 7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, во время закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1. Как заявляла пресс-служба консорциума, утечка составила около 12 кубометров, а ее площадь — порядка 200 квадратных метров, но на спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что пятно в 400 тысяч раз больше — почти 80 квадратных километров.По данным Института океанологии РАН, распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье — ему не потребуется серьезная очистка. По оценкам WWF России, в море попало 100 тонн нефтепродуктов. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть соберут в течение двух недель.
https://ria.ru/20210811/neft-1745317164.html
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новороссийск
черное море
россия
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происшествия, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), нефть, российская академия наук, всемирный фонд дикой природы, черное море, россия
16:49 11.08.2021 (обновлено: 17:51 11.08.2021)
 
После разлива нефти в районе Новороссийска возбудили уголовное дело

Следователи возбудили дело о загрязнении морской среды из-за разлива нефти в районе Новороссийска

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Органы внутренних дел возбудили уголовное дело из-за разлива нефти в районе Новороссийска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Она уточнила, что из-за широкого общественного резонанса расследование передали в Следственный комитет.
Речь идет о статье "Загрязнение морской среды". Виновным грозит до четырех месяцев лишения свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему. Они также назначили экологическую экспертизу, решается вопрос о проведении других исследований.
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По предварительным данным, нефть разлилась в Черное море 7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, во время закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1. Как заявляла пресс-служба консорциума, утечка составила около 12 кубометров, а ее площадь — порядка 200 квадратных метров, но на спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что пятно в 400 тысяч раз больше — почти 80 квадратных километров.
По данным Института океанологии РАН, распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье — ему не потребуется серьезная очистка. По оценкам WWF России, в море попало 100 тонн нефтепродуктов. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть соберут в течение двух недель.
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ПроисшествияНовороссийскСледственный комитет России (СК РФ)НефтьРоссийская академия наукВсемирный фонд дикой природыЧерное мореРоссия
 
 
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