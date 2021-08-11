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ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде

ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде - РИА Новости, 11.08.2021

ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде

Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры к обитателям.

2021-08-11T21:13

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экология

нефть

анапа

черное море

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Нефть в Анапу пришла из Новороссийска, где 7 августа произошло ЧП при заливке греческого танкера. На спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что площадь образовавшегося в Черном море пятна почти 80 квадратных километров.

анапа

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры. Нефть в Анапу пришла из акватории Новороссийска, где 7 августа произошло ЧП с греческим танкером. На спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что площадь образовавшегося в Черном море пятна почти 80 квадратных километров. 2021-08-11T21:13 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, экология, нефть, анапа, черное море, видео