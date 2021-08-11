https://ria.ru/20210811/delfinariy-1745403785.html
ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде
ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде - РИА Новости, 11.08.2021
ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде
Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры к обитателям.
2021-08-11T21:13
2021-08-11T21:13
2021-08-11T21:13
видео
экология
нефть
анапа
черное море
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Нефть в Анапу пришла из Новороссийска, где 7 августа произошло ЧП при заливке греческого танкера. На спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что площадь образовавшегося в Черном море пятна почти 80 квадратных километров.
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде
Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры. Нефть в Анапу пришла из акватории Новороссийска, где 7 августа произошло ЧП с греческим танкером. На спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что площадь образовавшегося в Черном море пятна почти 80 квадратных километров.
2021-08-11T21:13
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, экология, нефть, анапа, черное море, видео
ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде
Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры к обитателям.
2021-08-11T21:13
true
PT1M12S
ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде
Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры к обитателям.