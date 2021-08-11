https://ria.ru/20210811/baumanka-1745326913.html

Бауманка перейдет на отечественное ПО к началу учебного года

Бауманка перейдет на отечественное ПО к началу учебного года - РИА Новости, 11.08.2021

Бауманка перейдет на отечественное ПО к началу учебного года

МГТУ им. Н.Э. Баумана тестирует отечественное программное обеспечение, вуз должен будет перейти на него к началу учебного года, завил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:13

2021-08-11T13:13

2021-08-11T13:13

общество

мгту имени баумана

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МГТУ им. Н.Э. Баумана тестирует отечественное программное обеспечение, вуз должен будет перейти на него к началу учебного года, завил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Как и было запланировано "дорожной картой", которую реализуют совместно Минцифры, НИИ "Восход" и МГТУ имени Баумана, в августе проходит тестирование отечественного программного обеспечения. К новому учебному году на российское ПО будут переведены около 5 тысяч рабочих мест в университете", - приводятся его слова на сайте кабмина.Он отметил, что российский софт установят в учебных аудиториях и административных подразделениях вуза в рамках стратегии по импортозамещению.Чернышненко напомнил, что в этом году Россия столкнулась с попытками ограничить использование зарубежного ПО, что поставило под угрозу инфраструктуру ведущего технического вуза страны."После отработки всех деталей проекта мы планируем масштабировать опыт Бауманки на другие вузы. Это обеспечит непрерывность учебного процесса и создаст условия для изучения профильных дисциплин без привязки к внешним политическим решениям", – добавил он.Пилотный проект по импортозамещению программных продуктов стартовал весной 2021 года, когда Минцифры, НИИ "Восход" и МГТУ им. Н.Э.Баумана сформировали проектный офис для реализации перевода учебного заведения на отечественное ПО.

https://ria.ru/20210809/mintsifry-1745063349.html

https://ria.ru/20210730/mishustin-1743554079.html

россия

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общество, мгту имени баумана, дмитрий чернышенко, россия