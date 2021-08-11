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Бауманка перейдет на отечественное ПО к началу учебного года
Бауманка перейдет на отечественное ПО к началу учебного года - РИА Новости, 11.08.2021
Бауманка перейдет на отечественное ПО к началу учебного года
МГТУ им. Н.Э. Баумана тестирует отечественное программное обеспечение, вуз должен будет перейти на него к началу учебного года, завил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:13
2021-08-11T13:13
общество
мгту имени баумана
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МГТУ им. Н.Э. Баумана тестирует отечественное программное обеспечение, вуз должен будет перейти на него к началу учебного года, завил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Как и было запланировано "дорожной картой", которую реализуют совместно Минцифры, НИИ "Восход" и МГТУ имени Баумана, в августе проходит тестирование отечественного программного обеспечения. К новому учебному году на российское ПО будут переведены около 5 тысяч рабочих мест в университете", - приводятся его слова на сайте кабмина.Он отметил, что российский софт установят в учебных аудиториях и административных подразделениях вуза в рамках стратегии по импортозамещению.Чернышненко напомнил, что в этом году Россия столкнулась с попытками ограничить использование зарубежного ПО, что поставило под угрозу инфраструктуру ведущего технического вуза страны."После отработки всех деталей проекта мы планируем масштабировать опыт Бауманки на другие вузы. Это обеспечит непрерывность учебного процесса и создаст условия для изучения профильных дисциплин без привязки к внешним политическим решениям", – добавил он.Пилотный проект по импортозамещению программных продуктов стартовал весной 2021 года, когда Минцифры, НИИ "Восход" и МГТУ им. Н.Э.Баумана сформировали проектный офис для реализации перевода учебного заведения на отечественное ПО.
https://ria.ru/20210809/mintsifry-1745063349.html
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общество, мгту имени баумана, дмитрий чернышенко, россия
13:13 11.08.2021
 
Бауманка перейдет на отечественное ПО к началу учебного года

Вице-премьер Чернышенко: МГТУ им. Н.Э. Баумана перейдет на отечественное ПО к началу учебного года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана
Прием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МГТУ им. Н.Э. Баумана тестирует отечественное программное обеспечение, вуз должен будет перейти на него к началу учебного года, завил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Как и было запланировано "дорожной картой", которую реализуют совместно Минцифры, НИИ "Восход" и МГТУ имени Баумана, в августе проходит тестирование отечественного программного обеспечения. К новому учебному году на российское ПО будут переведены около 5 тысяч рабочих мест в университете", - приводятся его слова на сайте кабмина.
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Он отметил, что российский софт установят в учебных аудиториях и административных подразделениях вуза в рамках стратегии по импортозамещению.
Чернышненко напомнил, что в этом году Россия столкнулась с попытками ограничить использование зарубежного ПО, что поставило под угрозу инфраструктуру ведущего технического вуза страны.
"После отработки всех деталей проекта мы планируем масштабировать опыт Бауманки на другие вузы. Это обеспечит непрерывность учебного процесса и создаст условия для изучения профильных дисциплин без привязки к внешним политическим решениям", – добавил он.
Пилотный проект по импортозамещению программных продуктов стартовал весной 2021 года, когда Минцифры, НИИ "Восход" и МГТУ им. Н.Э.Баумана сформировали проектный офис для реализации перевода учебного заведения на отечественное ПО.
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ОбществоМГТУ имени БауманаДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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