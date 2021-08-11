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Оскорбивший Жириновского дипломат не служит в МИД, заявили в Баку
Оскорбивший Жириновского дипломат не служит в МИД, заявили в Баку - РИА Новости, 11.08.2021
Оскорбивший Жириновского дипломат не служит в МИД, заявили в Баку
МИД Азербайджана заявил, что не комментирует высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, так как он не представляет внешнеполитическое ведомство... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:53
2021-08-11T19:27
владимир жириновский
мид азербайджана
политика
в мире
азербайджан
лдпр
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БАКУ, 11 авг — РИА Новости. МИД Азербайджана заявил, что не комментирует высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, так как он не представляет внешнеполитическое ведомство республики, он был уволен из-за недочетов в работе пять лет назад.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направит письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского дипломата, слова которого он назвал оскорбительными не только для себя, но и для всех россиян. Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и "русской нации", звучат слова "свиньи", "осел" и другие."Исфандияр Вагабзаде был освобожден от должности посла в 2016 году главой государства из-за недостатков в своей деятельности. В данном случае было бы неправильно комментировать его взгляды, поскольку он не представляет МИД или какое-либо другое государственное учреждение", — говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.
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владимир жириновский, мид азербайджана, политика, в мире, азербайджан, лдпр
15:53 11.08.2021 (обновлено: 19:27 11.08.2021)
 
Оскорбивший Жириновского дипломат не служит в МИД, заявили в Баку

МИД Азербайджана: оскорбивший Жириновского дипломат был уволен пять лет назад

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на город со смотровой площадки в Баку
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 авг — РИА Новости. МИД Азербайджана заявил, что не комментирует высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, так как он не представляет внешнеполитическое ведомство республики, он был уволен из-за недочетов в работе пять лет назад.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 12:04
Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направит письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского дипломата, слова которого он назвал оскорбительными не только для себя, но и для всех россиян. Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и "русской нации", звучат слова "свиньи", "осел" и другие.
"Исфандияр Вагабзаде был освобожден от должности посла в 2016 году главой государства из-за недостатков в своей деятельности. В данном случае было бы неправильно комментировать его взгляды, поскольку он не представляет МИД или какое-либо другое государственное учреждение", — говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.
 
Владимир ЖириновскийМИД АзербайджанаПолитикаВ миреАзербайджанЛДПР
 
 
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