https://ria.ru/20210811/armiya-1745278162.html

Шойгу считает, что в России должна быть профессиональная армия

Шойгу считает, что в России должна быть профессиональная армия - РИА Новости, 11.08.2021

Шойгу считает, что в России должна быть профессиональная армия

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу считает, что в России должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту - нет смысла увеличивать... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T00:57

2021-08-11T00:57

2021-08-11T00:57

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу считает, что в России должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту - нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.Министр добавил, что должна быть любовь к Родине и к военной профессии, человек должен к этому самостоятельно стремиться. "У нас и дни открытых дверей, конкурсы по территории всей страны, и набираем по контракту, и выездные комиссии по приему в высшие учебные заведения, и реконструируем учебные заведения. Я не так давно приехал из Новосибирска, у нас там высшее училище, там готовят разведку - там и войсковая, и глубинная разведка - очень достойные ребята. И сегодня я могу сказать, что к нам поступить не так просто", - отметил министр.Он сообщил, что, например, конкурс в Рязанское училище ВДВ сегодня составляет около 17 человек на место.

https://ria.ru/20210810/shoygu-1745202051.html

россия

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2021

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безопасность, сергей шойгу, россия