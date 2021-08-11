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В Минобороны Армении высоко оценили военно-политические связи с Россией
В Минобороны Армении высоко оценили военно-политические связи с Россией - РИА Новости, 11.08.2021
В Минобороны Армении высоко оценили военно-политические связи с Россией
Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что военно-политические отношения Еревана и Москвы... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:28
2021-08-11T18:28
в мире
армения
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны армении
россия
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ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что военно-политические отношения Еревана и Москвы переходят на беспрецедентно высокий уровень, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства в среду."Карапетян заявил об интенсивных реформах, проводимых в Армении в сфере обороны, поблагодарив российского коллегу за всестороннюю поддержку, оказываемую в этом направлении. Министр подчеркнул, что сегодня армяно-российские военно-политические отношения находятся в стадии перехода на беспрецедентно высокий уровень", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что министры обороны двух стран достигли ряда важных договоренностей по предстоящим программам сотрудничества.Отмечается, что в ходе встречи Карапетян рассказал Шойгу об оперативной обстановке на границе Армении с Азербайджаном, подчеркнув посреднические усилия Российской Федерации в мирном урегулировании ситуации."Карапетян заявил, что Армения привержена установлению прочного мира в регионе, продолжению переговоров в этом направлении, в то же время не потерпит оккупации своих приграничных районов, примет все необходимые шаги по восстановлению территориальной целостности", - говорится в сообщении.Министр обороны Армении также поблагодарил Россию за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, отметив, что усилиями российских миротворцев восстановлена мирная жизнь в Карабахе, обеспечена бесперебойная связь с Арменией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210810/armeniya-1745266325.html
https://ria.ru/20210719/armiya-1741894580.html
https://ria.ru/20210118/karabakh-1593496487.html
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в мире, армения, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны армении, россия
18:28 11.08.2021
 
В Минобороны Армении высоко оценили военно-политические связи с Россией

Министр обороны Армении Карапетян: переходим с Россией на беспрецедентно высокий уровень отношений

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Аршак Карапетян во время встречи в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Аршак Карапетян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что военно-политические отношения Еревана и Москвы переходят на беспрецедентно высокий уровень, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства в среду.
"Карапетян заявил об интенсивных реформах, проводимых в Армении в сфере обороны, поблагодарив российского коллегу за всестороннюю поддержку, оказываемую в этом направлении. Министр подчеркнул, что сегодня армяно-российские военно-политические отношения находятся в стадии перехода на беспрецедентно высокий уровень", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что министры обороны двух стран достигли ряда важных договоренностей по предстоящим программам сотрудничества.
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Отмечается, что в ходе встречи Карапетян рассказал Шойгу об оперативной обстановке на границе Армении с Азербайджаном, подчеркнув посреднические усилия Российской Федерации в мирном урегулировании ситуации.
"Карапетян заявил, что Армения привержена установлению прочного мира в регионе, продолжению переговоров в этом направлении, в то же время не потерпит оккупации своих приграничных районов, примет все необходимые шаги по восстановлению территориальной целостности", - говорится в сообщении.
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Министр обороны Армении также поблагодарил Россию за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, отметив, что усилиями российских миротворцев восстановлена мирная жизнь в Карабахе, обеспечена бесперебойная связь с Арменией.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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