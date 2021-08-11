https://ria.ru/20210811/amerikantsy-1745355424.html
"У нас серьезные проблемы". Маневры российской армии озадачили американцев
"У нас серьезные проблемы". Маневры российской армии озадачили американцев - РИА Новости, 11.08.2021
"У нас серьезные проблемы". Маневры российской армии озадачили американцев
Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о совместных учениях России и Китая "Взаимодействие-2021", стартовавших на этой неделе, раскритиковали армию РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:07
2021-08-11T16:07
2021-08-11T17:32
в мире
сша
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о совместных учениях России и Китая "Взаимодействие-2021", стартовавших на этой неделе, раскритиковали армию Соединенных Штатов.В материале телеканала отмечается, что военные тренировки Москвы и Пекина проводятся с целью улучшения взаимодействия между странами во внешней политике и якобы для "противостояния глобальному доминированию США".Публикация вызвала бурную реакцию в комментариях."Тем временем американские военные проводят тренинги по защите прав расовых меньшинств! У нас серьезные проблемы, ребята!" — согласился с предыдущим комментатором пользователь под ником Nms1."Будущее США под угрозой, если Россия и Китай продолжат координировать действия. Весь этот импорт из Китая, а теперь еще и российский газ в Европе благодаря Байдену", — добавил пользователь speaketruth."Союз Китая и Россия оказался возможным только из-за санкций, введенных во время президентства Обамы <…> США же доведут себя до банкротства, увеличивая военные бюджеты", — поделился мнением DaCultfider."Я скучаю по холодной войне. Две сверхдержавы, все остальные были на стороне одной или другой, каждая со своими сильными и слабыми сторонами. Мы знали, где границы, и не пересекали их", — заключил комментатор под именем boarhunter602.Девятого августа на полигоне Цинтунся в Китае состоялось официальное открытие совместных с Россией военных маневров "Взаимодействие-2021". В их задачи входит укрепление двусторонних отношений, наращивание уровня военного сотрудничества, демонстрация решимости и способности Москвы и Пекина бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность.
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в мире, сша, китай, нато, россия
16:07 11.08.2021 (обновлено: 17:32 11.08.2021)
"У нас серьезные проблемы". Маневры российской армии озадачили американцев
Американских пользователей напугала новость FoxNews об учениях России и Китая
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Пользователи сайта
FoxNews в комментариях к новости о совместных учениях России
и Китая
"Взаимодействие-2021", стартовавших на этой неделе, раскритиковали армию Соединенных Штатов.
В материале телеканала отмечается, что военные тренировки Москвы
и Пекина
проводятся с целью улучшения взаимодействия между странами во внешней политике и якобы для "противостояния глобальному доминированию США".
Публикация вызвала бурную реакцию в комментариях.
"Они тренируются, а наши генералы размышляют над тем, какой корректный суффикс добавить к слову "солдат"… Мы в затруднительном положении и даже не подозреваем об этом", — написал middleground50.
"Тем временем американские военные проводят тренинги по защите прав расовых меньшинств! У нас серьезные проблемы, ребята!" — согласился с предыдущим комментатором пользователь под ником Nms1.
"Будущее США
под угрозой, если Россия и Китай продолжат координировать действия. Весь этот импорт из Китая, а теперь еще и российский газ в Европе
благодаря Байдену", — добавил пользователь speaketruth.
"Союз Китая и Россия оказался возможным только из-за санкций, введенных во время президентства Обамы <…> США же доведут себя до банкротства, увеличивая военные бюджеты", — поделился мнением DaCultfider.
"Я скучаю по холодной войне. Две сверхдержавы, все остальные были на стороне одной или другой, каждая со своими сильными и слабыми сторонами. Мы знали, где границы, и не пересекали их", — заключил комментатор под именем boarhunter602.
Девятого августа на полигоне Цинтунся в Китае состоялось официальное открытие совместных с Россией военных маневров "Взаимодействие-2021". В их задачи входит укрепление двусторонних отношений, наращивание уровня военного сотрудничества, демонстрация решимости и способности Москвы и Пекина бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность.