https://ria.ru/20210811/amerikantsy-1745355424.html

"У нас серьезные проблемы". Маневры российской армии озадачили американцев

"У нас серьезные проблемы". Маневры российской армии озадачили американцев - РИА Новости, 11.08.2021

"У нас серьезные проблемы". Маневры российской армии озадачили американцев

Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о совместных учениях России и Китая "Взаимодействие-2021", стартовавших на этой неделе, раскритиковали армию РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:07

2021-08-11T16:07

2021-08-11T17:32

в мире

сша

китай

нато

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о совместных учениях России и Китая "Взаимодействие-2021", стартовавших на этой неделе, раскритиковали армию Соединенных Штатов.В материале телеканала отмечается, что военные тренировки Москвы и Пекина проводятся с целью улучшения взаимодействия между странами во внешней политике и якобы для "противостояния глобальному доминированию США".Публикация вызвала бурную реакцию в комментариях."Тем временем американские военные проводят тренинги по защите прав расовых меньшинств! У нас серьезные проблемы, ребята!" — согласился с предыдущим комментатором пользователь под ником Nms1."Будущее США под угрозой, если Россия и Китай продолжат координировать действия. Весь этот импорт из Китая, а теперь еще и российский газ в Европе благодаря Байдену", — добавил пользователь speaketruth."Союз Китая и Россия оказался возможным только из-за санкций, введенных во время президентства Обамы <…> США же доведут себя до банкротства, увеличивая военные бюджеты", — поделился мнением DaCultfider."Я скучаю по холодной войне. Две сверхдержавы, все остальные были на стороне одной или другой, каждая со своими сильными и слабыми сторонами. Мы знали, где границы, и не пересекали их", — заключил комментатор под именем boarhunter602.Девятого августа на полигоне Цинтунся в Китае состоялось официальное открытие совместных с Россией военных маневров "Взаимодействие-2021". В их задачи входит укрепление двусторонних отношений, наращивание уровня военного сотрудничества, демонстрация решимости и способности Москвы и Пекина бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность.

https://ria.ru/20210809/signal-1745103609.html

https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744284281.html

сша

китай

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, нато, россия