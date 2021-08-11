Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана - РИА Новости, 11.08.2021
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана
Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T00:18
2021-08-11T00:29
безопасность
талибан
таджикистан
узбекистан
афганистан
сергей шойгу
одкб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_0:395:2643:1882_1920x0_80_0_0_94c8f12101a2bef367eb54bfebd489f9.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Как отметил Шойгу, для России важно, чтобы ее союзники по ОДКБ были к этом готовы. "Для этого мы, естественно, делаем всё", - добавил он.Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана, по словам министра, должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, несмотря на заверения со стороны этого движения не предпринимать подобных попыток.Он также напомнил о российских военных базах в Таджикистане и Киргизии. "Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии", - отметил Шойгу.Глава Минобороны добавил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210810/afganistan-1745172962.html
https://ria.ru/20210810/afganistan-1745260849.html
таджикистан
узбекистан
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_204:451:2334:2048_1920x0_80_0_0_87d5aeea7ecb360dbe0460faa8632c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, сергей шойгу, одкб, россия
00:18 11.08.2021 (обновлено: 00:29 11.08.2021)
 
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана

Министр обороны РФ Шойгу: ОДКБ нужно готовиться к возможному вторжению боевиков из Афганистана

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Для нас важно то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль "Талибаном"*. Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно, (угроз) от этого не становится меньше", - сказал он на молодежном форуме "Территория смыслов".

Как отметил Шойгу, для России важно, чтобы ее союзники по ОДКБ были к этом готовы. "Для этого мы, естественно, делаем всё", - добавил он.
Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана, по словам министра, должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, несмотря на заверения со стороны этого движения не предпринимать подобных попыток.
Он также напомнил о российских военных базах в Таджикистане и Киргизии. "Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии", - отметил Шойгу.
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 12:56
Афганские военные отразили наступление талибов на город Мазари-Шариф
Глава Минобороны добавил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз.

По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 20:18
Талибы заявили о захвате города Пули-Хумри на севере Афганистана
 
БезопасностьТалибанТаджикистанУзбекистанАфганистанСергей ШойгуОДКБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах
07:03Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
Лента новостейМолния