https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана - РИА Новости, 11.08.2021
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана
Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T00:18
2021-08-11T00:18
2021-08-11T00:29
безопасность
талибан
таджикистан
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афганистан
сергей шойгу
одкб
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Как отметил Шойгу, для России важно, чтобы ее союзники по ОДКБ были к этом готовы. "Для этого мы, естественно, делаем всё", - добавил он.Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана, по словам министра, должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, несмотря на заверения со стороны этого движения не предпринимать подобных попыток.Он также напомнил о российских военных базах в Таджикистане и Киргизии. "Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии", - отметил Шойгу.Глава Минобороны добавил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210810/afganistan-1745172962.html
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безопасность, талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, сергей шойгу, одкб, россия
00:18 11.08.2021 (обновлено: 00:29 11.08.2021)
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана
Министр обороны РФ Шойгу: ОДКБ нужно готовиться к возможному вторжению боевиков из Афганистана
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Границу Афганистана
с Узбекистаном
и Таджикистаном
контролируют талибы, ОДКБ
должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны Сергей Шойгу
.
"Для нас важно то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль "Талибаном"*. Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно, (угроз) от этого не становится меньше", - сказал он на молодежном форуме "Территория смыслов".
Как отметил Шойгу, для России важно, чтобы ее союзники по ОДКБ были к этом готовы. "Для этого мы, естественно, делаем всё", - добавил он.
Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана, по словам министра, должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, несмотря на заверения со стороны этого движения не предпринимать подобных попыток.
Он также напомнил о российских военных базах в Таджикистане и Киргизии. "Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии", - отметил Шойгу.
Глава Минобороны добавил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места.
В Афганистане
не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России
назвал признанием провала миссии США
в Афганистане.
Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз
.
По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул
опроверг информацию о потере контроля над городом.
В 2020 году Вашингтон
и представители "Талибана"* подписали в Дохе
первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
*Террористическая организация, запрещенная в России.