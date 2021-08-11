https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html

Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана

Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана - РИА Новости, 11.08.2021

Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана

Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T00:18

2021-08-11T00:18

2021-08-11T00:29

безопасность

талибан

таджикистан

узбекистан

афганистан

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россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Как отметил Шойгу, для России важно, чтобы ее союзники по ОДКБ были к этом готовы. "Для этого мы, естественно, делаем всё", - добавил он.Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана, по словам министра, должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, несмотря на заверения со стороны этого движения не предпринимать подобных попыток.Он также напомнил о российских военных базах в Таджикистане и Киргизии. "Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии", - отметил Шойгу.Глава Минобороны добавил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210810/afganistan-1745172962.html

https://ria.ru/20210810/afganistan-1745260849.html

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безопасность, талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, сергей шойгу, одкб, россия