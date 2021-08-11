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Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле - РИА Новости, 11.08.2021
Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
Мир прошел "точку невозврата", жизнь на Земле может стать адом. С таким заявлением в интервью изданию "Украинская правда" выступила украинский климатолог... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T04:10
2021-08-11T04:10
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мир прошел "точку невозврата", жизнь на Земле может стать адом. С таким заявлением в интервью изданию "Украинская правда" выступила украинский климатолог Светлана Краковская.Эксперт предупредила, что дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, на Украине с каждым годом будет все больше. По ее словам, стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений."Но это при жестком сценарии - если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад", - резюмировала Краковская.Ранее председатель Государственной экологической инспекции на Украине Андрей Малеванный предупредил о риске полной потери пресной воды в стране. Он призвал срочно обратить внимание на проблемы экологии в стране, иначе уже менее чем через 30 лет Украине придется импортировать воду.
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в мире, украина, земля, ситуация на украине
04:10 11.08.2021
 
Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле

Украинский климатолог Краковская: жизнь на Земле может стать адом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мир прошел "точку невозврата", жизнь на Земле может стать адом. С таким заявлением в интервью изданию "Украинская правда" выступила украинский климатолог Светлана Краковская.
Эксперт предупредила, что дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, на Украине с каждым годом будет все больше. По ее словам, стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений.
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"Но это при жестком сценарии - если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад", - резюмировала Краковская.
Ранее председатель Государственной экологической инспекции на Украине Андрей Малеванный предупредил о риске полной потери пресной воды в стране. Он призвал срочно обратить внимание на проблемы экологии в стране, иначе уже менее чем через 30 лет Украине придется импортировать воду.
 
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