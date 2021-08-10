https://ria.ru/20210810/yabloki-1745152170.html

Россельхознадзор разрешил ввоз яблок с восьми азербайджанских предприятий

Россельхознадзор разрешил ввоз яблок с восьми азербайджанских предприятий - РИА Новости, 10.08.2021

Россельхознадзор разрешил ввоз яблок с восьми азербайджанских предприятий

Россельхознадзор с 10 августа разрешил ввоз на территорию России яблок еще с восьми азербайджанских предприятий, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:55

2021-08-10T10:55

2021-08-10T10:55

экономика

азербайджан

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россельхознадзор с 10 августа разрешил ввоз на территорию России яблок еще с восьми азербайджанских предприятий, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор с 10 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с 8 азербайджанских предприятий", - говорится в сообщении.Решение принято на основе анализа информации агентства пищевой безопасности Азербайджана о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, яблок, выращиваемых на территории республики, а также под гарантии самого компетентного ведомства.Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета объяснялось продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Через неделю запреты с ряда предприятий стали постепенно сниматься; последний раз решение о разрешении поставок от ряда производителей было принято в марте текущего года.

https://ria.ru/20210728/tomaty-1743320146.html

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экономика, азербайджан, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия