https://ria.ru/20210810/ugroza-1745199114.html

Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой

Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой - РИА Новости, 10.08.2021

Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал внутреннюю угрозу разложения общества в стране наиболее страшной. Об этом он заявил на Всероссийском... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:28

2021-08-10T15:28

2021-08-10T19:02

общество

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал внутреннюю угрозу разложения общества в стране наиболее страшной. Об этом он заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны", — сказал он.При этом внешние угрозы, по словам министра, заметны и понятны, поскольку известно, чем противник вооружен и как ему противостоять.Шойгу также отметил, что за последние годы существенно вырос уровень доверия россиян к армии. Если 12 лет назад он составлял 27-29 процентов, то сейчас достиг отметки в 79-86 процентов. Министр добавил, что Вооруженные силы пользуются наибольшим доверием у населения среди всех государственных институтов.

https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743585719.html

россия

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общество, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия