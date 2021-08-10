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Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой
Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой - РИА Новости, 10.08.2021
Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал внутреннюю угрозу разложения общества в стране наиболее страшной. Об этом он заявил на Всероссийском... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:28
2021-08-10T19:02
общество
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал внутреннюю угрозу разложения общества в стране наиболее страшной. Об этом он заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны", — сказал он.При этом внешние угрозы, по словам министра, заметны и понятны, поскольку известно, чем противник вооружен и как ему противостоять.Шойгу также отметил, что за последние годы существенно вырос уровень доверия россиян к армии. Если 12 лет назад он составлял 27-29 процентов, то сейчас достиг отметки в 79-86 процентов. Министр добавил, что Вооруженные силы пользуются наибольшим доверием у населения среди всех государственных институтов.
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общество, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
15:28 10.08.2021 (обновлено: 19:02 10.08.2021)
 
Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой

Министр обороны Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал внутреннюю угрозу разложения общества в стране наиболее страшной. Об этом он заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны", — сказал он.
При этом внешние угрозы, по словам министра, заметны и понятны, поскольку известно, чем противник вооружен и как ему противостоять.
Шойгу также отметил, что за последние годы существенно вырос уровень доверия россиян к армии. Если 12 лет назад он составлял 27-29 процентов, то сейчас достиг отметки в 79-86 процентов. Министр добавил, что Вооруженные силы пользуются наибольшим доверием у населения среди всех государственных институтов.
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ОбществоСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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